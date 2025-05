Il film di Elisabetta Sgarbi : "Scerbanenco ambientato in tutti i luoghi che amo"

L’antefatto della vita di Celestino Reffi (Tommaso Ragno) è un crimine. Da un crimine vengono e fuggono i due ladri. Il patto che Celestino propone ai due ladri è criminoso: io non vi denuncio alla polizia, vi nascondo, ma voi farete quello che vi dico, e vi farò cambiare vita. Scerbanenco ci dice che il crimine abita molto vicino a noi, è in noi, ed è molto facile varcare la soglia del lecito.

L’isola degli idealisti, nuovo film di Elisabetta Sgarbi "liberamente tratto" dal romanzo di Giorgio Scerbanenco (edito da La nave di Teseo), verrà proiettato domani sera alle ore 21, al Cinepark Apollo di Ferrara, alla presenza in sala della stessa Sgarbi, di Eugenio Lio e di Renato De Simone.

Elisabetta Sgarbi, era necessaria questa libera interpretazione per approcciarsi all’opera dell’autore nato a Kiev? "È un romanzo a tinte noir scritto nel 1943 ed è ambientato ancora prima. Abbiamo deciso con Eugenio Lio, che ha scritto con me la sceneggiatura, di portare la vicenda nel gennaio 1970. In più il film si nutre di altri romanzi di Scerbanenco. In generale, spero di avere rispettato lo spirito di questo autore, le sue atmosfere, il nucleo dei personaggi, pur essendomi allontanata dalla lettera del suo testo. E forse per cogliere lo spirito di un romanzo è necessario un po’ tradirlo".

Quando ha capito che con L’isola degli idealisti avrebbe potuto farci un film? "Da quando lo lessi, nel 2018, prima di pubblicarlo con La nave di Teseo. È stato il primo romanzo di Scerbanenco pubblicato dalla Nave, il primo di circa trenta, in una riscoperta complessiva dell’autore e nel tentativo di restituirgli una unità, riproponendo anche i romanzi degli anni ‘40 e ‘50 per lo più dimenticati. Ebbene, quando lo lessi, la prima volta, immediatamente ’vidi’ l’Isola, la Villa, l’acqua. Il romanzo è ambientato tra il lago di Iseo e Milano, io l’ho spostato nei luoghi che conosco e amo: Ferrara, Ro, il Delta del Po. D’altra parte, sono luoghi che Scerbanenco conosceva bene, avendovi ambientato alcuni romanzi, tra cui ‘I Diecimila angeli’ (che mi ha fatto scoprire Lucio Scardino, che sa tutto). Inoltre nel film ci sono, ad arricchire la scenografia alcune opere della collezione di famiglia, che mio fratello, mia madre e mio padre hanno conservato con molta cura. Quindi c’è un po’ di mia vita vissuta".

Insomma, il tema dell’isola l’ha riportata al topos letterario dell’isolamento ferrarese e, in sostanza, alle sue origini. "Ferrara, il fiume sono stati per me luoghi naturali in cui pensare il film. Dovevo costruire una bolla dentro cui i Reffi si erano rinchiusi. E l’acqua che difende ma anche che mette in pericolo i Reffi non poteva che essere quella del Po. Ma direi che luoghi e tempi del film non sono così riconoscibili. Mi interessava sospenderli, e certamente Ferrara, nella sua essenza, vive in un tempo sospeso".

Per la ricca famiglia che abita l’isola, cosa rappresenta l’arrivo dei due ladri in fuga? "C’è una poesia di Kavafis molto bella, ‘Aspettando i barbari’. Che si conclude così: "dopotutto erano una soluzione". Ecco, i colti e raffinati Reffi, in fondo, nell’arrivo dei due ladri, belli e giovani, colgono, chi in un modo chi in un altro, una nuova possibilità di vita, oltre l’Isola. E l’arrivo dei due ragazzi cambia tutte le geometrie degli abitanti della Villa. Anche della servitù. E colgo l’occasione per dire che Guido (uno dei due ladri, ndr) è una scoperta, uno straordinario attore di cinema e teatro, generoso e intelligente, e sarà a Ferrara: Renato De Simone. Ci sono anche due ferraresi nel film: i coniugi Guardigli.

Chi sono gli idealisti? "Siamo tutti noi, quando per difenderci dal mondo ci costruiamo una bolla e la scambiamo per il mondo. I Reffi sono a diverso titolo idealisti, animati da ideali e da buone intenzioni. Ma i due bei ladri che arrivano fanno scoppiare la bolla. Anzi mostrano ai Reffi che la bolla è già scoppiata da tempo, e loro non se ne sono accorti".

C’è un ideale che Elisabetta Sgarbi persegue? "Io vivo di ideali e bolle. Ogni tanto, come i due ladri dell’Isola, qualcuno mi sveglia. Però se sono abbastanza veloce, può capitare che quell’ideale lo realizzi. È stato così con ‘La nave di Teseo’, e con questo film".