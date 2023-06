Il film sull’eroina Anita Garibaldi "Protagoniste le valli del Delta"

Veniva da Laguna, una regione dello Stato di Santa Catarina e ha chiuso gli occhi in un’altra laguna: quella delle Valli di Comacchio. Si tratta di Anita Garibaldi, protagonista del docu-film ‘La Versione di Anita’ del regista Luca Criscenti (nella foto), che sarà presentato il 20 giugno al CinemaCity di Ravenna. L’appuntamento nel comune romagnolo giunge dopo la prima proiezione, tenutasi il 1° giugno al ‘Farnese’ di Roma del. Alla serata parteciperà anche lo stesso regista. Le riprese filmiche sono state realizzate anche nel territorio del Parco del Delta del Po dell’Emilia Romagna, intorno del fiume Reno e al torrente Bevano. Garibaldi e Anita con un manipolo di fedelissimi, in fuga sul mare verso a Venezia, il 3 agosto 1849 approdarono a nord della costa comacchiese (attuale Lido delle Nazioni), per poi proseguire in terra di Romagna. Fra travestimenti e trasferimenti sopraggiunge la morte di Anita. Criscenti restituisce Anita, interpretata dall’attrice Flaminia Cuzzoli, come donna, in una visione attuale e scevra dalle stratificazioni. Anita Garibaldi si spegne a Mandriole (Ravenna), alla Fattoria Guiccioli, nei primi giorni di agosto del 1849. Fu frettolosamente sepolta, fra valle e terra, nella Motta della Pastorara per varcare, pochi giorni dopo, il cancello del cimitero di Mandriole. Una morte a tappe, come la sua vita. Gli appuntamenti di Roma del 1° giugno, e quello di Ravenna del 20 giugno prossimo rappresentano l’avvio del tour di proiezionI.

v.f.