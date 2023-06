Il fischio d’inizio della rinascita biancazzurra

Mario Bovenzi

Hanno combattuto tante battaglie epiche sui campi di Torino e Roma. Ieri erano di nuovo faccia a faccia, Alessandro del Piero e Francesco Totti leggende di Juve e Roma, per anni volto-simbolo di due squadre e due città. Non erano soli. Allo stadio Mazza 36 grandi campioni di calcio, rimasti nel cuore degli italiani, ai piedi oltre 1.000 reti complessive. C’era anche il bomber dell’Inter campione d’Europa nel 2010, Milito. Il fischio d’inizio a poche ore di distanza dalla scelta del presidente spallino Joe Tacopina che ha nominato Filippo Fusco direttore dell’area tecnica della Spal. Nella giornata delle glorie, un buon auspicio per la Spal. Non è solo nostalgia.