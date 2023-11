Il fiume esonda, ma è una simulazione

Nei giorni scorsi a Terre del Reno vi è stato un importante momento di esercitazione e addestramento per fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per rispondere a un’allerta idraulica, fondamentali per migliorare la capacità di risposta, acquisire conoscenze e competenze, valutare l’efficacia delle procedure e apportare eventuali modifiche necessarie. "La nostra Protezione Civile di Terre del Reno ha svolto una esercitazione in ottica di addestramento per la gestione di una eventuale emergenza di natura idraulica – ha fatto sapere il sindaco Roberto Lodi tramite i suoi canali - I volontari erano divisi in tre gruppi: uno per la gestione dell’illuminazione dei luoghi di intervento con torre faro, uno per la gestione delle pompe di aspirazione per il deflusso delle acque e un gruppo per il nucleo cucina e campo per la gestione di eventuale persone sfollate". A partecipare sono stati 23 volontari. "Ringrazio i volontari di questa associazione che seppur in una giornata festiva ha partecipato a questo momento formativo – ha proseguito il sindaco – una nostra squadra è anche partita per dare sostegno alla popolazione della Toscana".

l.g.