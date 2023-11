Il fiume Po, osservato speciale: "In poche ore è salito di 5 metri, barche strappate dagli ormeggi"

Una massa d’acqua imponente, torbida, che sta scorrendo sotto i ponti e che ha invaso le golene, in un ribollire di schiuma, tronchi e rami d’albero che la corrente trascina. Senza sosta. Osservato speciale in queste ore il Po, un gigante che negli ultimi giorni ha alzato la testa di un altro metro. Indica il ponte verso la statale, i pilastri che lui – una vita sul fiume – usa come punti di riferimento. "Il livello è alto certo – dice Andrea Poggioli, 40 anni – in pochi giorni è passato da meno 3,70 metri a più 80 centimetri sullo zero idrometrico. Un bel salto, ma la situazione per il momento è sotto controllo. Noi usiamo come indicatore quel tubo verde – punta il dito – che scorre lungo l’argine, è scoperto, all’asciutto". Con la sua barca, a bordo anche il figlio Ludovico, 12 anni, l’altro giorno si sono spinti nel canale Boicelli. "Anche lì l’acqua è arrivata al livello della paratie, ma c’è ancora un margine di alcuni metri", aggiunge, quasi a rassicurare quel gruppetto di persone che l’altra mattina era lungo la sponda, gli occhi al vorticare d’acqua. "Durante la piena del 2000 – guarda verso i tralicci – il livello era arrivato quasi alla base del ponte". Allora intervennero i militari, il ponte ferroviario venne sollevato di un metro nell’arco di una notte. Coraggio e abnegazione di uomini e mezzi, attorno una cappa di paura. "Adesso non è certo così, non siamo a quello scenario", aggiunge. E, dal pontile di Santa Maria Maddalena, indica la sua barca, attraccata poco lontano. "Non riusciamo più ad arrivarci, per il momento resta lì", precisa. Non sono state così fortunate alcune barche ancorate nel pontile di Stienta, in provincia di Rovigo (Veneto). Tre natanti a motore sono stati affondati dall’ondata di acqua scura mista a raffiche di vento che hanno soffiato con forza nei giorni scorsi.

Le squadre di Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) vanno avanti e indietro lungo la strada sulla sommità degli argini, gli occhi inchiodati al fiume. Il mare in queste ore, come si dice in gergo, ’riceve’, l’acqua defluisce verso il Delta. "Nella zona di Goro – dice Marco Zorzan, ingegnere, resposabile tecnico di Aipo – il livello è salito oltre la soglia critica. Ma la situazione sta rientrando". Con lui, su un altro mezzo, ci sono Moreno Moderato e Giovangiuseppe Tuccillo. Il Po, che sta ricevendo ancora una notevole mole d’acqua dagli affluenti, si è attestato sopra la prima soglia di criticità (colore giallo) a Pontelagoscuro e nei rami del Delta. Bollino rosso nel tratto di Ariano. Perché suoni il campanello d’allarme, deve salire fino a un metro e 30 centimetri sopra lo zero idrometrico. "Siamo in queste ore – riprende l’ingegnere – già al picco, nei prossimi giorni dovrebbe quindi stabilizzarsi per poi cominciare a calare". E gli sguardi vanno al cielo. Ieri c’era il sole, temperature miti che riportavano più alla fine di settembre che ai primi giorni di questo novembre caratterizzato ancora da un clima folle, un rebus anche per chi di mestiere legge nuvole e venti per tracciare previsioni, sempre più a breve termine. Anche al Nord Italia non sono annunciate piogge. La speranza si aggancia lì, una speranza che si nutre di cambiamenti a stretto giro, repentini.

Passa una barca di pescatori, un puntino che oscilla nella corrente. Vengono da lontano per catturare il siluro, sulla prua un bel po’ di coraggio. Lungo l’asta del fiume Po, con il passaggio della piena, il consiglio che rischia di diventare un divieto nelle prossime ore è quello di non prendere il largo con le barche fino al rientro sotto le soglie di criticità. Alessandro Andreotti, della società Canottieri, sta rientrando con la sua barca, che spinge usando un palo con il quale fa leva sul fondale. "Sono andato a controllare le barche ormeggiate, sono al sicuro – spiega –. Faccio il segretario, ma in certi momenti tutti fanno tutto". Come dare da mangiare ad un’oca che si è avvicinata alla riva. L’acqua è avanzata di una decina di metri, fino ad arrivare alla sbarra colorata. La strada non sembra poi così lontana. "Dobbiamo attendere che l’onda passi", dice, le parole che si perdono nel fragore della corrente.