Il flash mob e le manifestazioni

"Organizzare unconcerto

da 50mila persone al parco Urbano – hanno ribadito con insistenza le associazioni promotrici della petizione contro il concerto, durante il flash mob dell’ottobre scorso– non comporta solo un danno a un’oasi naturale, ma anche la rinuncia a creare una vera area attrezzata per i grandi eventi a Ferrara". "La protesta non riguarda il concerto in sé, ma – altro punto dove le sigle ambientaliste e i cittadini impegnati nel flash mob vogliono essere molto chiari – l’area verde individuata dagli organizzatori e dall’amministrazione comunale". "Un evento importante come il concerto di Springsteen – proseguono – deve avere un posto adatto, di grandi dimensioni, attrezzato e con accessi sicuri e l’amministrazione deve tener

conto di quanto è cresciuta la sensibilità ambientale: le proteste contro i concerti che si sono tenuti lungo le nostre coste dovrebbero fare alzare un campanello d’allarme". Le perplessità delle trenta associazioni e realtà ferraresi che hanno lanciato la protesta (tra cui Legambiente, Lipu, Italia Nostra e l’arcivescovado) non si sono placate.