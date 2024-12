’Il Flauto magico’ al Comunale: "Un’opera dai significati nascosti"

Conto alla rovescia per l’apertura della stagione di Opera&Danza al Teatro comunale Abbado di Ferrara. Oggi alle 20 (e in replica domenica alle 16) andrà in scena ‘Il Flauto Magico’, opera in due atti di Mozart su libretto di Emanuel Schickaneder. L’allestimento, produzione originale del Teatro Comunale di Ferrara, in collaborazione con Fondazione Teatri di Piacenza, è il felice coronamento di un percorso triennale iniziato con il Don Giovanni e proseguito con le Nozze di Figaro. Protagonista del progetto è stato Leone Magiera, che ha selezionato il cast vocale formato da giovani artisti. La musica è affidata all’Orchestra Città di Ferrara, diretta da Massimo Raccanelli, che ha già diretto ‘Le nozze di Figaro’.

Con ‘Il flauto magico’ si ripete un’esperienza che l’aveva lasciato soddisfatto?

"Ho debuttato in Italia con Le nozze e per me è stato un progetto molto positivo: quell’opera è un capolavoro, anche se le difficoltà sono molte. Tuttavia, il cast era già formato dal Don Giovanni dell’anno precedente: erano già tutti affiatati. Da quell’esperienza è passato un anno e mezzo: molti di quei giovani cantanti, scelti dal maestro Magiera, hanno fatto salti di carriera importanti. Anche io mi sento cresciuto".

Lo spettacolo, Il flauto magico, ha una forma di ‘Singspiel’. Cosa significa?

"’Spiel’, in tedesco, significa ’recita’. Singspiel, all’epoca, era una forma più popolare rispetto all’opera italiana. Mentre nell’opera italiana le arie dei cantanti erano inframezzate da parti recitate, in cui i cantanti erano accompagnati solo dal cembalo, in questo caso le arie sono inframezzate da dialoghi, senza musica. I cantanti diventano attori. Nel mondo della classica, ci sono pochi esempi di questo tipo".

Quali sono le differenze, tra la direzione richiesta per ’Le nozze di Figaro’ e quella richiesta per ’Il flauto magico’?

"Sono due opere molto diverse. Ne ’Il Flauto Magico’ la difficoltà, più che tecnica-musicale, è di stampo interpretativo, nel senso più alto del termine: l’opera, per quanto all’apparenza sembri quasi di fiaba, presenta un noumeno, una parte nascosta dietro al velo, molto profondo: emergono temi come la salvezza umana, la scoperta della verità, della fratellanza fra gli uomini. È un’opera molto concettuale, che nasce in ambito massonico settecentesco: è un viaggio, tra l’uomo che non sa e l’uomo che conosce".

Dirigerà insieme a un mostro sacro della lirica mondiale: Leone Magiera.

"Sono totalmente affascinato da lui. È uno scrigno di sapere e di conoscenza aneddotica. Eppure, rimane sempre un gentiluomo, rispettoso di tutti e di chi ha un’età minore della sua. Anche con me, ha distribuito i suoi consigli in maniera molto saggia, senza prevaricare. E poi, lui stesso rappresenta un messaggio: a novant’anni, ha un rapporto con la musica e con l’arte puro e fanciullesco".

Leone Magiera si ricollega al fatto che il Comunale di Ferrara si stia impegnando molto: per formare i giovani.

"Da questo punto di vista, non posso che esaltarmi. Produrre fa parte della bellezza dei teatri: un teatro che non produce, che fa solo vetrina, è a sua volta un prodotto confezionato. A Ferrara ho trovato un ambiente pazzesco, che per i giovani costituisce una bottega di lavoro meravigliosa. Penso che il pubblico lo percepisca. Spero che questo tipo di attività prosegua. Non lo dico per captatio benevolentiae: è raro trovare un teatro in cui tutti pensano all’opera d’arte, alla sua buona riuscita. Il personale e il direttore artistico Marcello Corvino hanno fatto un grande lavoro".

Francesco Franchella