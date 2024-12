Il ’Florian Hoefner Trio’ incanta Ferrara

Oggi, in collaborazione con ’Canada Council for the Arts’, il Torrione ospita, alle 21.15, il pianista tedesco Florian Hoefner, accompagnato da Andrew Downing al contrabbasso e Nick Fraser alla batteria. Florian Hoefner è una delle figure di riferimento della scena jazz nazionale e internazionale e, insieme a Downing e Fraser, promette un concerto di grande intrattenimento, dall’atmosfera coinvolgente e ricco di tecnica e armonizzazione. Il vasto repertorio spazia tra numerosi generi. Si parte dal jazz, toccando la musica classica, passando per il folk, fino ad arrivare al bluegrass. Nato in Germania, formatosi a Berlino e successivamente a New York, sotto la guida di Dave Liebman e Jason Moran, il pianista Florian Hoefner ha girato il mondo in lungo e in largo. Vive da diversi anni a Toronto, dove si è affermato come una delle figure di riferimento della scena jazz nazionale e non, ottenendo addirittura ben due Juno Award - il più prestigioso premio della critica canadese. Ha suonato con artisti incredibili, tra cui Rich Perry, John Riley, Kurt Rosenwinkel e Till Bronner. Ha inciso numerosi dischi e collaborato stabilmente con il gruppo collettivo Subtones. In qualità di leader spiccano gli album ’Luminosity’ del 2016, in quartetto con Seamus Blake, ’Coldwater stories’ del 2017, in solo, ’First Spring’ del 2019 e ’Desert Bloom’ del 2022, in trio. Questi ultimi due episodi discografici confermano che il ’piano trio’ è il suo contesto prediletto, specie da quando, nel 2018, ha trovato la sua forma stabile con Downing e Fraser. Da ciò ne scaturisce una musica particolare, dalla scrittura articolata, di grande interplay, dominata da una tecnica cristallina e accattivante, un’armonizzazione originale e da un’accurata gestione degli spazi, che guarda al jazz, ma anche alla musica classica, al folk e al bluegrass. L’evento è gestito dall’associazione culturale ’Jazz Club Ferrara’, in collaborazione con il Ministero della Cultura, con la Regione Emilia–Romagna, con il Comune di Ferrara ed Endas Emilia-Romagna. La direzione artistica dell’evento è affidata a Francesco Bettini. La biglietteria apre alle 19.

Per maggiori informazioni: www.jazzclubferrara.com