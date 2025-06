‘Il fondo del maiale’. Il libro di Gnudi

Si intitola ‘Il fondo del maiale’ il libro di Sergio Gnudi (Eridanea Project, 2025) che oggi alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze 17). Dialogherà con l’autore Sergio Altafini. "La scrittura è come il maiale, non si butta via niente, prima o poi verrà utile. Quei resti che, per renderli più nobili, ho accomunato in un fondo, appunto il ‘fondo del maiale’, ora premevano per uscire – spiega l’autore –. E questo è lo scopo del libro: ho cercato di dare vita a quei racconti organizzandoli per argomenti. Dal passato, al sogno al teatro alla Resistenza al nostro tempo. Testimonianze della memoria".