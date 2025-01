Il fotoromanzo di Ericka Bunches domenica presentato alla Delizia

Domenica a cura della Pro Loco, il Museo Civico e del Comune di Voghiera, alle 16.30 nella splendida cornice della Sala delle bifore, nella delizia estense di Belriguardo, a Voghiera, sarà presentato il fotoromanzo "Sono sempre con te", di e con Ericka Bunches, artista ferrarese che nasce dapprima come modella, poi negli anni sviluppa un forte interesse anche per il mondo cinematografico e della recitazione, partecipando come comparsa a qualche produzione cinematografica dove deciderà successivamente di perfezionare questa passione frequentando un corso di formazione. Conoscerà poi l’artista Maurizio Ganzaroli con cui attuerà diverse collaborazioni.