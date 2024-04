Il fratello si suicida, lei lo cerca e si schianta

Mentre lui si toglieva la vita gettandosi in un canale, la sorella è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre lo cercava disperatamente. È un dramma nella tragedia quello che si è consumato ieri pomeriggio nelle campagne di Jolanda. Tutto è cominciato quando un uomo di quarant’anni ha comunicato alla ex moglie l’intenzione di togliersi la vita. Appreso di quanto stava accadendo, la donna ha dato l’allarme e i familiari del quarantenne hanno iniziato a cercarlo nella speranza di fermarlo in tempo. Durante le ricerche, l’auto sulla quale viaggiavano la sorella e il marito è uscita di strada in via Cisi. I due sono rimasti feriti e sono stati trasportati lui all’ospedale Maggiore e lei a Cona. Hanno riportato diverse ferite ma non sarebbero in pericolo di vita. Purtroppo le ricerche del quarantenne si sono concluse nel peggiore dei modi. Il suo corpo è stato trovato in un canale in via Bonaglia intorno alle 13.30. Non sembrano esserci dubbi sulla natura del gesto. La salma è stata comunque trasportata alla medicina legale per gli accertamenti del caso.