Il Fratino del Delta, ecco l’incontro

Il Fratino nel Delta è di casa e predilige le spiagge come luogo di nidificazione. Per illustrare il tema della presenza del piccolo trampoliere sul litorale e fornire indicazioni riguardo la gestione sostenibile delle attività di fruizione delle spiagge nel rispetto della necessità di tutela e di conservazione delle specie, l’8 maggio alle 18, il Parco del Delta del Po ha previsto a Comacchio un incontro aperto al pubblico alla Manifattura dei Marinati in corso Mazzini 200. All’incontro interverranno il direttore del Parco del Delta del Po Massimiliano Costa, il tenente colonnello Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina Giovanni Nobili.