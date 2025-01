Il Frescobaldi omaggia Wolf-Ferrari. Il live oggi a palazzo Naselli-Crispi

Questo pomeriggio, alle 16, nel palazzo Naselli Crispi (via Borgo dei Leoni), si terrà un omaggio ad Ermanno Wolf-Ferrari (Venezia 1876 - 1948), uomo e artista di frontiera, prostrato - ancor più di Busoni - dalla Grande Guerra, che lo indusse a lasciare Monaco, dove aveva studiato pittura e musica, per Zurigo. Si tratta del nuovo appuntamento della rassegna di concerti del conservatorio Frescobaldi, realizzata in collaborazione con il Consorzio di bonifica pianura di Ferrara. Gli incontri si terranno ogni giovedì pomeriggio alle 17.30, fino a giugno con ingresso libero. Il nuovo appuntamento, di oggi, vede la proposizioni di alcuni brani dal repertorio di Wolf-Ferrari. Il programma presentato, infatti, propone alcuni brani della produzione cameristica quali: i ’Rispetti’ ( op. 11), alcuni brani del ’Il Canzoniere su versi popolari toscani’ (op. 17) - raccolta di brevi composizioni che racchiudono i tratti salienti della sua estetica quali eleganza e cantabilità melodica, unitamente ad equilibrio e chiarezza formale -, e la ’Suite-concertino’ (Op. 16), scritta nel 1933, nella riduzione per fagotto e pianoforte di Ugo Sollazzi. Lontano sia dal verismo italiano, sia dal nuovo linguaggio tedesco dell’atonalità e della dodecafonia, Ermanno Wolf-Ferrari costruì il suo stile musicale ispirandosi alla leggerezza di Mozart e di Rossini. La decade 1930-1940 vede una importantissima evoluzione del fagotto a cui vengono dedicati brani salienti del repertorio dell’autore. Protagoniste dell’omaggio a Wolf-Ferrari sono: la cantante Monica Benvenuti, la fagottista Chiara Santi e la

pianista Francesca Giovannelli, docenti del Frescobaldi.

Monica Benvenuti è una cantante fiorentina. Nei primi anni della sua carriera si è dedicata prevalentemente al repertorio barocco e classico; in seguito ha sviluppato un interesse specifico per la musica del Novecento e contemporanea, che l’ha portata a esplorare le potenzialità della voce umana in rapporto a diversi linguaggi, dalle recitazione al canto lirico, attraverso molteplici livelli espressivi. Ha tenuto concerti in Germania, Francia, Spagna, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Svezia, Giappone, Brasile, Stati Uniti, spesso interpretando musiche a lei dedicate. È stata relatrice in diversi convegni internazionali dedicati alla vocalità contemporanea e viene spesso invitata a tenere lezioni e conferenze in ambito di corsi universitari. Chiara Santi ha tenuto lezioni in giro per il mondo, andando a Pechino, a Tenerife, a Valencia, ad Amburgo e Londra. Oggi è membro stabile della ’Mahler chamber orchestra’ e della ’Lucerne festival orchestra’. Francesca Giovannelli ha studiato pianoforte, composizione e clavicembalo. Ha collaborato come accompagnatrice al pianoforte a corsi tenuti da grandi artisti quali Barbara Frittoli, Delores Ziegler e Liliana Poli.

Un’ora prima di ogni concerto è prevista una visita guidata gratuita di palazzo Naselli Crispi, primo esempio di architettura civile del ‘500 a Ferrara. Non è necessaria la prenotazione. Ritrovo alle 16.30 nel cortile del Palazzo. I concerti iniziano alle 17.30; l’ingresso è libero fino ad esaurimento pð: 3338043626. Il programma è consultabile sul sito www.consfe.it e www.bonificaferrara.it.