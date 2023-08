Il furto della pistola è un’invenzione, cinquantenne nei guai

I carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi hanno denunciato alla Procura della Repubblica per procurato allarme e segnalato al Prefetto per uso personale di stupefacenti un cinquantenne residente ai Lidi. E hanno altresì denunciato la sua ex convivente per furto in abitazione. Domenica scorsa, l’uomo si era recato in caserma, riferendo ai militari di essere stato derubato dall’ex convivente di un quadro e di una pistola illegalmente detenuta da egli stesso. I carabinieri, seguendo le indicazioni dell’uomo, hanno ritrovato il dipinto nell’auto dell’ex convivente. Solo in quel momento, il cinquantenne ha riferito di aver mentito riguardo l’arma: il suo obiettivo era riappropriarsi del quadro cui era legato. Ciò non ha convinto i militari che hanno perquisito la casa dell’uomo, dove non hanno trovato la pistola, ma 3 grammi di hashish.