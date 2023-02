"Il futuro dei giovani Un patrimonio"

"Promuovere un consumo sostenibile consente di preservare e custodire le risorse naturali e alimentari, generando impatti positivi sull’ambiente, l’economia e le comunità. Tutti insieme, noi di Conad Nord Ovest, con i nostri soci e e collaboratori, ci

impegniamo per incoraggiare l’adozione di comportamenti di acquisto e consumo consapevoli e responsabili senza perdere di vista la tutela del potere d’acquisto delle famiglie. Una missione in linea con “Sosteniamo il Futuro Conad”, che racchiude il nostro impegno ad unire le forze per costruire un domani migliore e sostenere il patrimonio più importante del nostro Paese: i giovani e il loro futuro".