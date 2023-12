Il Futuro del Caffè, una svolta green

Oggi, alle 17, sarà inaugurato in via Bongiovanni 32 a Ferrara un nuovo modo di concepire il caffè: Il Futuro del Caffè consiste in un importante progetto innovativo, o meglio la riscoperta dell’acquisto del prodotto sfuso. Nella sede della Torrefazione Penazzi 1926 si terrà un evento aperto al pubblico, nel quale interverrà anche l’assessore Alessandro Balboni assieme al titolare Alberto Trabatti per approfondire le buone abitudini, come la lotta allo spreco, agli imballaggi e alle mono-porzioni.

"Il ritorno all’economia circolare è ciò che farà la differenza nel prossimo futuro – afferma l’Assessore – riabituarsi collettivamente ad acquistare locale e preferibilmente con confezioni riutilizzabili e quantità che si è certi di consumare. Sono felice che a Ferrara si scelga di riscoprire il commercio di quartiere, virando verso un sistema che sfrutta il vuoto a rendere e che non produce rifiuti da imballaggio, recuperare questa abitudine significherebbe restituire linfa sia al centro storico che alle frazioni oltre che migliorare sensibilmente la qualità della vita dei ferraresi".