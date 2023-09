Il futuro del centro San Giorgio: "Il problema non sono i posti letto. Ipotesi ospedale di comunità"

Cosa sta succedendo sui posti letto del San Giorgio?

"Premesso – risponde al Carlino la dottoressa Giuliana Fabbri, subcommissaria sanitaria dell’Azienda ospedaliero universitaria – che la dotazione di posti letto dei reparti ospedalieri è regolamentata da norme nazionali e regionali, sul San Giorgio ribadisco che abbiamo predisposto, come per gli altri reparti dell’ospedale di Cona, di cui il Centro è parte integrante, un piano di rimodulazione per far fronte alle ferie estive. Durante questo periodo l’attività è stata monitorata da un team operativo ed è emerso che la riorganizzazione non ha creato alcuna criticità nell’attività di riabilitazione per i pazienti gravemente cerebrolesi residenti in Regione per i quali siamo centro Hub ne’ per gli altri ricoverati".

Tradotto per i nostri lettori?

"La dotazione di 25 posti letto per i pazienti gravemente cerebrolesi, che è quella prevista nella Delibera Regionale 2125 per il Centro HUB regionale di Ferrara, si sta rivelando sufficiente per seguire adeguatamente questi pazienti".

Significa allora che i posti sospesi non saranno riaperti?

"La rimodulazione è temporanea, come abbiamo scritto nei relativi atti, ma è nostro dovere tener conto di tutti gli elementi e dati. Tra cui quelli dei ricoveri: al San Giorgio riusciamo a dare risposta a tutti i pazienti gravemente cerebrolesi di Ferrara che, anzi, sono il 40% del totale dei ricoverati. Per contro il 70% dei pazienti ferraresi che ha bisogno di riabilitazione meno intensiva deve farsi curare fuori provincia e spesso fuori regione. Nel 2022 sono stati più di 600. Nostro dovere è quello di creare un’offerta di servizi e prestazioni il più possibile equa ed appropriata per tutti i cittadini".

Ma in sintesi questi posti letto li taglierete o no?

"Le valutazioni in corso, e non concluse, non porteranno comunque a tagli, ma eventualmente ad una riorganizzazione dei posti letto. A Cona, ad esempio, si dovrebbe considerare anche l’opportunità di offrire posti letto di Ospedale di Comunità ad indirizzo riabilitativo dedicati a pazienti fragili, peraltro previsti nella programmazione sanitaria per la città, da affiancare a quelli per gravi cerebrolesi e agli altri per riabilitazione meno intensiva. Il ragionamento è aperto e sarà oggetto di confronto con tutti i coinvolti, comprese le associazioni dei pazienti con le quali creeremo un gruppo di lavoro mirato a qualificare ulteriormente il servizio, altro che lo smantellamento che qualcuno strumentalmente paventa. E comunque per cortesia superiamo un luogo comune: la qualità di un servizio non dipende dal numero di posti letto".

Si può fare riabilitazione anche in altro modo?

"Le rispondo coi dati: negli ultimi mesi, pur seguendo adeguatamente i pazienti gravemente cerebrolesi, siamo riusciti, proprio in virtù della qualità dei professionisti e operatori del San Giorgio, ad aumentare la prestazioni di riabilitazione anche per altre tipologie di pazienti. Oltre 80 pazienti hanno usufruito del nuovo robot per la neuro-riabilitazione Lokomat; inoltre dal giugno scorso è stata ampliata l’offerta riabilitativa ai reparti per acuti con 102 pazienti trattati in più rispetto agli anni scorsi, riducendo complicanze da immobilità; per i pazienti dei percorsi ictus, femore e polmone sono state infine previste sedute riabilitative anche al sabato con due fisioterapisti aggiuntivi con risultati positivi in termini di liste d’attesa".

f. d. b.