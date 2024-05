Il futuro del centro storico. Mobilità, edifici e turismo, tutte le proposte del Pd: "Sia accogliente e aperto"

Ieri il bar la Farmacia di galleria Matteotti ha ospitato un evento sul tema del centro storico promosso dai candidati del Partito Democratico del circolo di via Cosmè Tura. Il tema dominante è stato come la coalizione di centro sinistra e il Pd in particolare immaginano il centro storico. Ha aperto il dibattito, con una definizione di centro storico ("Il centro è la manifestazione fisica più complessa della memoria storica di una comunità e, con essa, la caratteristica principale dell’identità dei luoghi e quindi di chi li ha vissuti e di chi li vive) l’architetto Beatrice Querzoli. Un intervento tecnico che pone sul piatto temi politici: cosa vuol dire abitare e vivere il centro storico, cosa vuol dire immaginare politiche urbanistiche, culturali, turistiche che hanno un impatto sul tessuto sociale, quanto sia importante riportare all’interno del tessuto urbano gli edifici dismessi.

Il candidato sindaco Fabio Anselmo si permette una battuta: "Ci vorrebbe un Salvini tutti i giorni, così la città sarebbe totalmente libera dalle auto in centro storico". Poi propone il suo modello di città degli eventi, che siano rispettosi del contesto in cui si svolgono, che rispettino il patrimonio storico e che per i grandi eventi si trovi un luogo adatto, il parco sud ad esempio. Che ci sia un investimento d’impresa, che non vengano pagati completamente con i soldi dei contribuenti ma che i privati investano altrettanto e siano scelti con una gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del gestore. Poche linee che indicano una modalità ben precisa, "la piena trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici". Gli interventi si sono poi susseguiti su temi cari al pubblico presente. Sara Conforti ha aperto con una domanda: "Quale è il ruolo di sindaco, assessori e consiglieri? Governare i processi di trasformazione della città e non abdicare il proprio ruolo di governo e guida al privato di turno, che pone gli interessi privati al di sopra di quelli della comunità". Molte le proposte: dal recuper dell’area ex Amga di via Bologna o dell’ex Ipsia per la realizzazione di un centro congressi, sino ad un progetto di rilancio del sistema museale ferrarese, attraverso l’ammodernamento delle collezioni. Anna Chiappini ha concentrato il suo intervento sulla necessità di restituire a Ferrara "il suo vero volto, quello di un contesto accogliente e aperto a tutti i cittadini, che deve offrire servizi che rendano facile il tempo in centro storico. Vogliamo restituire alla città le 150 panchine che le sono state sottratte". L’intervento di Massimo Buriani ha un tema dominante, la denuncia della "gigantesca operazione speculativa condotta da Hera con un Comune totalmente appiattito sugli interessi privati ai danni dei cittadini di fronte agli aumenti del gas del 2022". L’intervento di Davide Nanni, consigliere uscente e ricandidato ha insistito sulle "mancate promesse di questa amministrazione e gli abusi che ogni giorno si verificano nel centro storico". Tutti i candidati hanno sottoscritto la proposta di Italia Nostra di istituire l’Opera della mura.