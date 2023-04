Il futuro del mattone Case, prezzi in discesa Giù del 2,8 per cento negli ultimi sei mesi

di Federico

Malavasi

I prezzi degli immobili tirano il freno. Il trend registrato dallo studio di Tecnocasa parla di un calo del 2,8% tra il primo e il secondo semestre del 2022. Una flessione che dagli addetti ai lavori non viene considerata particolarmente sensibile, ma che comunque fa capolino in un contesto nel quale i prezzi continuano a salire in tutti i principali capoluoghi di regione, seppure con meno vigore rispetto al semestre precedente. Partiamo da un dato nazionale. I numeri delle compravendite emanati dall’Agenzia delle Entrate relative al 2022 fotografano 784.486 transazioni, con un aumento del 4,8% rispetto al 2021. I Comuni capoluogo hanno una crescita più sensibile (5,6%) rispetto a quelli non capoluogo (4,4%).

Ma quanto costa comprare casa a Ferrara? A dirlo sono sempre i numeri forniti da Tecnocasa. L’analisi parte dal capoluogo e, come anticipato, fa riferimento al secondo semestre dell’anno scorso. Chi volesse comprare una casa in zona centro-Mura est troverebbe prezzi al metro quadro variabili tra i 2.500 euro e i 900. Nel dettaglio, per un appartamento signorile usato (si tratta di immobili storici con valenza artistica o caratteristiche di pregio) si sta sui 1.350 euro al metro quadro. Un appartamento medio usato (immobili con caratteristiche non di particolare pregio ma neppure economiche) costa 1.100 euro al metro quadrato. Un economico usato (immobili con finiture e caratteristiche di bassa qualità) arriva a 900 euro al metro quadro. per quanto riguarda il nuovo, un signorile raggiunge il tetto di 2.500 euro al metro quadro, un medio duemila e un economico 1.800. Non è comunque la zona più cara. Per un signorile nuovo si spende di più nell’area via Bologna-Argine Ducale-Foro Boario–Ippodromo, dove si tocca il tetto di tremila euro al metro quadro. Nella stessa zona, un economico usato costa la bellezza di 1.200 euro al metro quadrato, mentre un signorile, sempre usato, 2.150. I prezzi scendono, anche in maniera sensibile, se ci si muove verso via Bologna-centro. Qui un signorile usato viene 900 euro al metro quando, un medio usato 800 e un economico usato 650. Gettando uno sguardo sul nuovo abbiamo il signorile a 1.500 euro e il medio a 1.300. Nelle periferie (zona est e sud) è possibile trovare un signorile usato a 1.300 euro al metro quadro in zona est e a mille euro in zona sud. Un medio usato oscilla invece tra 950 e 850 e un economico intorno ai 600. Il nuovo va da un massimo di duemila a un minimo di mille.

Lo studio di Tecnocasa stringe il focus anche sulla provincia, mettendo sotto la lente Cento e i lidi. In centro a Cento un appartamento signorile usato costa 1.350 euro al metro quadro, un medio usato si attesta sui 750 e un economico a 550. Passando al nuovo, nel cuore della città del Guercino troviamo il signorile a duemila euro al metro quadro, il medio a 1.700 e l’economico a 1.230. A Renazzo un signorile usato costa mille euro al metro quadrato mentre un economico si aggira sui 560 al metro quadrato. Nella frazione il signorile nuovo costa 1.650 euro al metro quadrato mentre un medio viaggia sui 1.250. Spostandosi sulla costa, a Porto Garibaldi troviamo un signorile usato a 2.100 euro al metro quadrato mentre per il medio e l’economico si scende a 1.900 e 1.400. Ragionando infine sul nuovo, un signorile si aggira sui 2.500 euro al metro quadrato mentre per il medio e l’economico si arriva a duemila e 1.800.