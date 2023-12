Il futuro del petrolchimico. Dall’Ue arrivano 40 milioni di euro per il progetto Moretec di Basell

LyondelBasell incassa un dividendo importante dall’Unione europea. Il progetto Moretec ha infatti ottenuto un finanziamento comunitario (Fondo per l’innovazione) da quaranta milioni di euro che, per la stragrande maggioranza, ricadrà sull’impianto insediato al Petrolchimico. Il plafond di risorse servirà a sostenere, come spiegato dalla testata specializzata Polimerica, lo sviluppo della tecnologia di riciclo chimico Moretec, sperimentata con successo nell’impianto pilota di Ferrara e ora pronta a passare su scala industriale a Wesseling, in Germania. Il progetto era stato selezionato a giugno tra la quarantina di candidati al finanziamento da parte del Fondo per l’innovazione nell’ambito della terza ‘Call for Large Scale Projects’ nelle energie pulite, con una dote 3,6 miliardi di euro. In questo ‘stock’ era stato approvato anche il processo di riciclo chimico Hoop, sviluppato da Versalis. "Siamo lieti del sostegno del Fondo europeo per l’innovazione - nota Jim Seward, chief innovation officer di LyondellBasell, riporta Polimerica -. L’investimento nel nostro primo impianto dimostrativo di riciclo avanzato su scala industriale ci fornirà una preziosa esperienza operativa e un ulteriore know-how tecnologico, entrambi necessari per ampliare e industrializzare la nostra tecnologia Moretec". Insomma la notizia è particolarmente positiva per tutta la chimica di base, ma soprattutto per l’impianto ferrarese che sempre di più si avvia al processo di transizione abbandonando la parte fossile. Sì perché questo progetto pilota – su cui ricerca e sviluppo insistono completamente nell’impianto di piazzale Donegani – consentirà di mettere a punto un sistema di riciclo chimico della plastica che consentirà di arrivare a una ‘nuova’ materia prima senza il ricorso al monomero fossile. Un esempio virtuoso di economica circolare. La nuova frontiera del processo inverso di polimerizzazione trova la sua collocazione naturale al centro Natta che, nei fatti, assume una rilevanza sempre più strategica nella logica di sviluppo e consolidamento dell’impianto a Ferrara. La vede così anche Vittorio Caleffi, segretario regionale della Uiltec che rispondendo alle domande del Carlino, inquadra "l’ottimo risultato ottenuto da Basell" in una cornice più ampia. "Il riconoscimento economico da parte dell’Ue al progetto Moretec – spiega il sindacalista – suggella l’importanza di questo piano non solo per l’impresa, ma per l’intero impianto. Il riciclo chimico della plastica sviluppato dalla multinazionale rappresenta un tassello importante del mosaico che compone l’operazione di transizione dell’intero Polo ferrarese". Non solo. "Il finanziamento di Moretec – prosegue – i nuovi progetti di stoccaggio della Co2 da parte di Yara e gli investimenti che sta facendo Taropol all’interno dell’impianto vanno letti in una logica complessiva. In questo momento le imprese, attraverso queste azioni, si stanno sempre più radicando e consolidando nell’impianto di Ferrara. E questo non può che essere un segnale particolarmente positivo per la città e per uno dei settori strategici del nostro territorio". Insomma, a fronte delle notizie poco entusiasmanti legate alle chiusure temporanee di Yara i primi due mesi dell’anno – ne abbiamo dato notizia qualche tempo fa su queste colonne – ci sono notizie che sembrano accendere una nuova luce sul futuro del nostro Petrolchimico. E un investimento da quaranta milioni di euro è senz’altro un bello sprint.