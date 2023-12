Il futuro del Petrolchimico. Piano per il recupero dell’acqua, al via lo studio di fattibilità

Come trasformare una situazione di criticità in opportunità. Il Petrolchimico si può guardare sotto tanti angoli di prospettiva. Eppure, quella meravigliosa macchina riesce a "camminare" solamente grazie a un elemento essenziale: l’acqua. Ed è per questo che il Comune, assieme all’Autorità di bacino distrettuale del Po, Unife, Politecnico delle Marche, Atersir, Regione e Provincia ha avviato uno studio di fattibilità e impatto ambientale per il riuso a fine industriale di acque reflue depurate. L’obiettivo è quello di ridurre il prelievo di acqua dal Po per uso industriale, recuperando e utilizzando le acque reflue in uscita dal depuratore per il funzionamento del Polo industriale. Tra le principali finalità dello studio emergono la quantificazione delle risorse e dei fabbisogni idrici nell’ambito del bacino territoriale di Ferrara, la valutazione delle alternative progettuali e la successiva analisi costi-benefici per la realizzazione delle infrastrutture utili al riuso industriale o irriguo e l’analisi degli impatti ambientali, sanitari e socioeconomici dell’intervento. Peraltro, al di la dello studio, sul piano operativo l’intervento comporterà un miglioramento anche sotto il profilo della tenuta dell’impianto fognario. Le attività previste per la realizzazione dello studio di fattibilità comprendono uno studio preliminare di risorse e fabbisogni e un’analisi dei casi studio italiani ed europei del riutilizzo dell’acqua per uso industriale. Tra l’altro è prevista anche un’analisi tecnico-economica delle infrastrutture e degli scenari tecnologici disponibili e un’analisi costi benefici dell’infrastruttura e delle alternative progettuali.

Lo studio è finanziato con poco meno di duecentomila euro (194mila per la precisione) dall’Autorità di bacino e prevede una durata dei lavori di due anni. Per la raccolta delle informazioni saranno coinvolti, tra gli altri, anche Hera, Ifm (l’azienda consortile di servizi del Petrolchimico) e il Consorzio di Bonifica. "La siccità – così l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni – è un problema serio non solo per gli aspetti legati all’uso civile dell’acqua, ma anche per gli aspetti legati al suo uso in ambienti industriali. Questo studio risulta quindi importante per costruire un’infrastruttura strategica per il futuro del nostro petrolchimico, che consuma circa il 2%, all’anno, della portata del Po. Il riuso dell’acqua è uno strumento che servirà a garantire sia una maggiore sostenibilità ambientale sia una certezza sul fronte dell’attività produttiva". L’elemento di garanzia e raccordo – anche con la Regione – è il segretario dell’Autorità di Bacino, Alessandro Bratti che parla di un piano che potrebbe "collocare Ferrara come città capofila a livello europeo". "Il progetto-pilota sul Polo Chimico, che punta a realizzare un modello di riuso delle acque reflue lungo tutto il distretto idrografico Padano – scandisce Bratti – è un esempio virtuoso di economia circolare in cui Ferrara è all’avanguardia; può essere inoltre una concreta applicazione del Regolamento europeo per il riuso delle acque, coinvolgendo le comunità locali e creando anche un indotto grazie ad importanti investimenti. Nell’ottica delle azioni di adattamento al cambiamento climatico e delle relative politiche di mitigazione da attuare questo progetto ha l’obiettivo di concorrere, insieme ad altre innovative strategie, a rendere il nostro territorio più resiliente". La ‘regista’ di tutta l’operazione è la capo di gabinetto del sindaco, Alessia Pedrielli. "Quello al centro dell’accordo – spiega – è uno studio all’avanguardia nel panorama nazionale: si valuterà il modo migliore per riutilizzare le acque reflue della città per alimentare i circuiti del Petrolchimico".