Il futuro del Terzo Polo, parla Bova "Alle urne con un nostro candidato Imprese e lavoro, giunta assente"

Se lo chiedono in tanti. Cosa farà il Terzo Polo? La domanda circola e la risposte sono più o meno vaghe. In effetti, però, capire quale sarà la collocazione di Azione e Italia Viva alle prossime amministrative è un tema abbastanza centrale. Centrale, appunto. A sentire le parole di Alberto Bova, coordinatore provinciale di Azione, verrebbe proprio da dire che la loro posizione sarà centrista. "La correggo – dice –, noi siamo al lavoro per un programma di alto profilo e per individuare un candidato che lo sappia declinare nel migliore dei modi. Starà agli altri, poi, fare le loro valutazioni".

Bova, prima di parlare di candidati e programmi, chiariamo subito un punto: esiste ancora un Terzo Polo a Ferrara?

"Guardi, al di là di quello che succede a livello nazionale, le posso dire che i rapporti tra il gruppo di Azione e quello di Italia Viva sul territorio sono molto buoni. Lavoriamo assieme, ci confrontiamo e discutiamo dei temi. Per cui, a Ferrara il Terzo Polo esiste ed è composto da persone serie e competenti".

Appoggerete il centrodestra o il centrosinistra?

"Noi abbiamo la fortuna di poter essere autonomi, sia dal centrodestra che dal centrosinistra. Per cui, ci concentreremo sui temi da proporre e da inserire nel programma elettorale. Avremo un nostro candidato, indipendente. Il nostro programma elettorale è a disposizione della città".

Eppure sedete al tavolo delle opposizioni.

"Sediamo al tavolo delle opposizioni per portare avanti delle battaglie su alcuni temi – come il Petrolchimico e la geotermia – sui quali riteniamo che l’azione dell’amministrazione comunale sia stata manchevole. Ma non sposiamo aprioristicamente nessuna tesi. Anzi. Se una decisione portata avanti dalla giunta Fabbri riteniamo possa essere valida, non abbiamo alcun problema a sostenerla".

Si riferisce al concerto di Springsteen?

"Non abbiamo nulla contro il concerto né contro i grandi eventi in città. Noi ci siamo solo interrogati sull’opportunità di svolgerlo al parco Bassani, in un momento in cui a pochi chilometri da noi c’erano migliaia di persone alluvionate alle prese con un’emergenza di grande portata".

In cosa è stata manchevole questa giunta e invece quali sono i suoi punti di forza?

"Spesso sento dire che l’amministrazione Fabbri si caratterizza per un modus operandi che contempla panem et circences. Sulla seconda parte, i meriti sono indiscussi. Anzi, credo che questa amministrazione abbia sviluppato una grande capacità nell’organizzazione e nella gestione degli eventi per la città. Di ‘panem’ però, non se n’è visto".

Che cosa intende dire?

"Intendo dire che la giunta non c’è stata sul versante delle imprese: non c’è stata una crisi aziendale in cui il Comune abbia ‘toccato palla’. Manca uno sforzo orientato a rendere più attrattivo il nostro comune per nuovi investimenti".

Federico Di Bisceglie