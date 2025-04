Il futuro della nostra agricoltura: "Pere, perso il 70% di produzione. Senza agrofarmaci rischio crollo"

Revisione della politica agricola comunitaria, sblocco del fondo Agricat, negoziati con il Mercosur e, soprattutto, una mano tesa alle imprese del settore primario. Perché "la sovranità alimentare, non è solo la dicitura del nostro ministero retto da Francesco Lollobrigida, ma è un obiettivo politico molto chiaro che il governo sta perseguendo con grande impegno". Aldo Mattia, presidente del dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia parla la stessa lingua della platea. "Mai un governo ha fatto tanto per il comparto agricolo come quello del guidato da Giorgia Meloni – scandisce – dagli otto miliardi di investimenti per i progetti di filiera, al contrasto del green deal europeo". Il colpo d’occhio, alla kermesse regionale di Fratelli d’Italia ‘Coltiviamo l’Italia’ ieri pomeriggio in Fiera, è notevole. Sul palco si alternano i maggiorenti del partito (è il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami a portare i saluti assieme al vicesindaco Alessandro Balboni e al coordinatore regionale Michele Barcaiuolo) e i principali player dell’agricoltura del nostro territorio. Da Marco Salvi a Paolo Bruni, passando per Federico Fugaroli e Nicola Gherardi. In platea anche Antonio Benini, Stefano Calderoni (Cia) e Giovanni Zanzi. Il cerimoniere è il deputato meloniano Mauro Malaguti che svolge l’arduo compito di moderare gli interventi. Se i politici tendono a tenere un profilo molto alto, pur rivendicando "una grande concretezza di interventi da parte dell’esecutivo" sono gli operatori a spostare il focus sulle necessità del territorio.

Il presidente del Cso, Paolo Bruni entra nel vivo della politica europea sottolineando come "il Green deal è stato un progetto fallimentare. L’aver costretto gli agricoltori a diminuire del 70% i prodotti fitosanitari è stata una scelta controproducente". Parallelamente, Ferrara acquista centralità nel disegno africano dell’esecutivo. Lo sviluppo verso il nord Africa di Bf, pur essendo partito prima del Piano Mattei, "diventa fondamentale in questa logica, perché l’approccio non è predatorio ma legato all’intendimento di portare la il nostro knowhow". "Sulle pere – scandisce Salvi (FruitImprese) – abbiamo perso il 70% della produzione in dieci anni. Senza agrofarmaci, rischiamo che il settore primario faccia la fine dell’automotive". In questa direzione anche Federico Fugaroli, presidente di Coldiretti. In particolare sulla Pac, precisa, "abbiamo bisogno di coraggio" perché "senza investimenti non c’è futuro per il nostro settore" e dunque occorre "una nuova postura da parte della politica". "Pescatori e agricoltori – dice il consigliere regionale Fausto Gianella – sono figli degli stessi problemi. Dalla cimice asiatica al granchio blu. Quest’ultimo, per il nostro settore, è stato devastante. La risposta dell’esecutivo ci ha permesso di diversificare il mercato virando sulle ostriche". Se Marco Cerreto e Luca De Carlo, rispettivamente capogruppo in commissione agricoltura alla Camera e presidente della Commissione agricoltura al Senato, rassicurano sul fatto che "il governo è in piena attività per sbloccare i fondi in favore del settore a partire dai cinquanta milioni legati al sisma e ad altri in arrivo in virtù di nuovi decreti" è l’eurodeputato Stefano Cavedagna a centrare un tema carissimo agli operatori. "Sono proprio gli agricoltori – scandisce – i primi difensori del territorio e dell’ambiente. Il green deal invece ha tagliato le gambe all’agricoltura. La revisione della Pac è una priorità, così come la trattativa con il Mercosur ma nell’ottica della reciprocità: le imprese italiane devono essere tutelate". La chiosa, al padrone di casa, il senatore Alberto Balboni. "I dazi imposti da Trump, che sono folli – chiude – sono meno pesanti della burocrazia europea che costa alle imprese 225 miliardi all’anno. Da qui parte la nostra sfida, essendo il quarto esportatore al mondo. L’agricoltura rappresenta un volano di crescita. Il Made in Italy, è il marchio più famoso al mondo".