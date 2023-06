Il futuro della polizia locale In strada le nuove moto "In azione lungo le Mura"

di Mario Tosatti

Si potenzia il parco mezzi della polizia locale. Ieri mattina sono stati presentati i nuovi veicoli in dotazione agli agenti del comando di via Tassoni. Si tratta di otto moto Bmw F 750 Gs di classe Euro 5 con allestimento operativo, a disposizione del corpo di polizia locale Terre estensi. Gli ultimi mezzi arrivati si sommano ai 40 autoveicoli, 23 biciclette e nove moto di prossima dismissione – di cui una immatricolata nel 1997 e le restanti otto nel 2004 – già disponibili nel parco veicoli degli agenti. Le otto moto sono state esposte e presentate davanti alla caserma alla presenza del vicesindaco e assessore alla sicurezza Nicola Lodi, del comandante del corpo di polizia locale Claudio Rimondi e dei responsabili della vendita dei mezzi Erre Effe Group. L’investimento complessivo è stato pari a 144mila euro, con risorse messe a disposizione dal bilancio del 2022.

"La città diventa sempre più sicura grazie alle nuove dotazioni della Polizia Locale: le otto moto permetteranno agli agenti di presidiare la città capillarmente, senza dimenticare le mura e i parchi – commenta Lodi –.Quando siamo stati eletti, una delle tante promesse fatte ai cittadini era di far sì che Ferrara tornasse ad essere una città con più controlli, più sicurezza e meno degrado. Grazie agli investimenti compiuti dall’amministrazione, e soprattutto grazie allo straordinario lavoro degli agenti, ogni giorno sul campo, stiamo riuscendo a trasformare questa promessa in realtà. È nostra intenzione non fermarci qui – prosegue –. Vedremo di inserire a bilancio comunale risorse per acquistare veicoli elettrici che metteremo a disposizione degli agenti nel centro della città". Per Enzo Zarattini, amministratore di Erre Effe Group, "fornire moto alla polizia locale è un piacere e un onore". Il comandante Rimondi ha spiegato come "le nuove Bmw sostituiranno le precedenti, immatricolate rispettivamente nel 1997 e nel 2004. Ritengo che questo sia un grande passo avanti per una dotazione all’avanguardia per il nostro corpo. Speriamo di poter erogare un buon servizio alla cittadinanza. Si tratta di mezzi che ci permettono di effettuare un’attività anche su sterrato, con salite sulle mura e nelle aree verdi, oltre a un pattugliamento ordinario sempre più efficace. Le moto sono equipaggiate – conclude il comandante Rimondi – con sirene lampeggianti, radio Bluetooth per i caschi, oltre agli adesivi di alta visibilità".