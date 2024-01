Il futuro della previdenza. Confronto con gli esperti

Quale futuro per la Cassa dottori commercialisti, incompatibilità professionali e la cultura previdenziale tra conoscenza del percorso e opportunità. Saranno questi i temi al centro dell’incontro organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili oggi in Camera di Commercio, a partire dalle 15.30. Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine, Riccardo Carrà, del vicepresidente della Camera di Commercio Ferrara-Ravenna, Paolo Govoni e dell’assessore al Bilancio , Matteo Fornasini si entrerà nel vivo della discussione grazie a una seria di qualificati interventi degli esperti del settore. I relatori del seminario saranno infatti Stefano Distilli, presidente della Cassa dottori commercialisti e Fabio Pessina, consigliere dalla Cdc. La moderazione dei lavori è invece affidata a Giada De Bolfo, delegata Cdc e dell’Ordine dei dottori commercialisti di Rovigo e Ferrara. "Con questo incontro – commenta il presidente dell’Ordine, Riccardo Carrà – riprendiamo la nostra attività formativa per gli iscritti. Si tratta di un’occasione per fornire ai professionisti informazioni utili su un tema a noi molto caro"