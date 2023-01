Il futuro dell’Abbazia Domani l’incontro con l’esperto Cristalli

Domani alle 21 alle ’Nuove Opere Parrocchiali’, si terrà l’incontro ‘Abbazia come stai?", un’assemblea pubblica sul futuro della chiesa San Michele Arcangelo che, in piazza a Poggio Renatico, mostra ancora i segni del sisma. A ormai 11 anni da quei terribili momenti, infatti, la chiesa del capoluogo deve ancora vedere l’uscita del bando per i lavori, segno che a monte, c’è ancora un po’di strada da fare per individuare l’intervento che si possa fare e che unisca le esigenze tecniche a quelle artistiche. Interverrà l’ingegnere Fabio Cristalli, responsabile del procedimento della ricostruzione dell’Arcidiocesi di Bologna.