Il futuro dell’aeroporto Lavori di manutenzione, quattro milioni dall’Enac

di Federico Di Bisceglie

Una convenzione tra Comune e l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) per l’aeroporto San Luca. Un accordo che prevede un plafond di quattro milioni di euro per la sistemazione delle aree terminali, manutenzione straordinaria delle infrastrutture di volo e opere connesse, lavori di recinzione e lavori di riprotezione hangar. Dunque, oltre al finanziamento previsto dal Pnrr, per il quale il Comune ha candidato la riqualificazione dell’aeroporto – che consta di altri quattro milioni di euro – ne arriveranno altrettanti da Enac. La convenzione arriva al culmine di un lungo lavoro di trattative e confronti istituzionali. Tanto più che non è banale il fatto che l’ente conceda una cifra così cospicua.

Stando a quanto prevede il documento, comunque, in capo al municipio, pendono diverse responsabilità. Sarà, ad esempio, il Comune a doversi far carico della progettazione degli interventi in tutte le sue fasi compresa la validazione. E non sarà certo una passeggiata, tanto più che – sfogliando la convenzione – il piano dei lavori prevede sette interventi, di cui il più sostanzioso riguarda la realizzazione di hangar di aviazione generale. Solo per questa nuova struttura, l’ente ha previsto un finanziamento di un milione e mezzo di euro. Ma guardiamo tutti i lavori nel dettaglio. Per le opere di recinzione dell’aeroporto San Luca e la sistemazione delle aree terminali (oltre che per la manutenzione straordinaria) è previsto uno stanziamento di 550mila euro. Per le opere di manutenzione dei piazzali e taxiway il plafond ammonta a centomila euro. Sono poi previsti interventi analoghi di manutenzione per diverse centinaia di migliaia di euro per un importo complessivo, appunto, di quattro milioni. Le zone che saranno interessate dai lavori di riqualificazione sono due: la parte nord dell’aeroporto e la recinzione perimetrale in uso all’Aeroclub Volo a Vela. È prevista la realizzazione di cancelli d’accesso.

Il finanziamento. L’erogazione dei fondi da parte di Enac avverrà in più tranche. Il 20% della somma verrà erogato al momento della firma dell’accordo – prevista a giorni – e la quota parte di finanziamento, verrà erogato in misura pari all’importo dei singoli stati di avanzamento disciplinati dal contratto di affidamento dei lavori. A seguire la trattativa che ha sortito questo risultato – affiancato dal direttore generale Sandro Mazzatorta – è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Maggi. "Questa convenzione – scandisce – rappresenta un risultato fondamentale per tutta la città. È conferma della nostra attenzione a un’infrastruttura per troppi anni lasciata a se stessa".