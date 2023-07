Il futuro delle palestre Una nuova piattaforma per l’uso delle strutture

di Lucia Bianchini

Quaranta società sportive che utilizzano le palestre di Comune e Provincia, 240 enti attivi sul nostro territorio, 30mila il numero stimato dei tesserati. Questi, come ha spiegato l’assessore allo Sport Andrea Maggi, i numeri che indicano l’importanza dello sport a Ferrara, comunicati in occasione della presentazione del bando per l’assegnazione delle palestre in orario extra scolastico e della nuova piattaforma per inoltrare la domanda. "Le novità presentate sono importanti – così Maggi – per i numeri importanti di persone e strutture coinvolte e anche perché confermano gli orientamenti assunti lo scorso anno, innovativi, per l’utilizzo delle palestre. Secondo elemento di novità è che finalmente anche Ferrara ha una piattaforma informatica che agevolerà il rapporto con le società sportive. Si va sempre più verso un uso pluralistico delle strutture e un nuovo sistema di assegnazione dell’uso temporaneo delle palestre. Presto avremo poi la nuova palestra in via Canonici ed entro il 2026 il nuovo palazzetto in via Foro Boario".

Un problema che si presenterà sarà relativo ad alcune palestre per cui a settembre inizieranno lavori di adeguamento previsti dal Pnrr, in particolare quelle delle scuole Itip, Ariosto, Navarra e Roiti. I lavori alla palestra dell’istituto Bachelet inizieranno invece a giugno 2024.

Le richieste di assegnazione in uso temporaneo delle palestre devono essere presentate digitalmente accedendo allo Sportello telematico polifunzionale, presente sul sito del Comune, cliccando su ‘Avviso palestre’, e l’invio potrà essere effettuato esclusivamente dai presidenti o dai legali rappresentanti delle società e associazioni sportive (iscritte al registro Coni o al registro Cip, Dipartimento dello Sport o Runts) in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico e dotati di credenziali Spid. Accedendo allo Sportello telematico polifunzionale i richiedenti potranno utilizzare un’apposita piattaforma digitale per la compilazione e l’invio della domanda, utilizzando le proprie credenziali Spid.

La domanda deve essere compilata a partire da lunedì ed entro e non oltre le 13 di lunedì 31 luglio. Nel caso di sovrapposizione nell’ambito della stessa struttura prenotata da due o più associazioni per i medesimi orari e giorni, e in caso di mancato accordo tra le società stesse, verrà data preferenza alle associazioni che favoriranno l’accesso alle attività sportive a soggetti con difficoltà economiche, a soggetti disabili o ad associazioni che si siano iscritte al corso di formazione del Comune destinato ai dirigenti sportivi, ovvero che abbiano organizzato progetti sportivi patrocinati dal Comune nell’anno scolastico 20222023.

Per effettuare l’attivazione dello Spid o per assistenza alla compilazione le associazioni potranno ricevere un adeguato supporto rivolgendosi all’Urp del Comune e alle sue sedi decentrate oppure al Laboratorio Aperto in via Castelnuovo 10.