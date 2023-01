Il futuro dell’Europa, Unife premia gli studenti

Sono nove le studentesse e gli studenti dell’Università di Ferrara e dell’Istituto di istruzione superiore Carducci vincitrici e vincitori del concorso ’Il futuro dell’Europa: idee, temi e materiali per discutere’, bandito dal Centro di documentazione e studi sull’Unione Europea di Unife, in collaborazione con il Movimento federalista europeo e l’Istituto di storia contemporanea di Ferrara. La premiazione si è tenuta ieri nell’auditorium del rettorato e ha visto intervenire la rettrice dell’Università di Ferrara Laura Ramaciotti, Silvia Borelli e Sophia Salmaso del Centro di documentazione europea di Unife, Rossella Zadro del Movimento federalista europeo e Anna Quarzi dell’Istituto di storia contemporanea. "Occasioni come questa in cui sono coinvolti dei giovani, non possono essere assolutamente trascurate. I ragazzi sono il pilastro su cui fondiamo quello che sarà il futuro della nostra società - ha affermato Laura Ramaciotti-. L’Università esiste nella speranza che possa trasmettere conoscenza e sapere, oltre che a un indirizzo culturale. Trovo che i temi trattati per questo concorso siano veramente molto attuali: il cambiamento climatico, la salute, la giustizia, la cultura e soprattutto l’interdisciplinarietà, che è fondamentale quando si vuole mettere insieme tutte queste componenti". "La nostra missione in quanto Centro di documentazione europea è comunicare ai cittadini del territorio come opera l’Unione europea – ha spiegato Silvia Borelli, direttrice del CDE di Unife -. Abbiamo voluto lanciare un’iniziativa che coinvolgesse i ragazzi e la risposta che abbiamo ricevuto è stata al di sopra delle nostre aspettative". "L’idea di questo concorso nasce all’interno di un progetto collettivo della rete nazionale. Noi collaboriamo moltissimo con le scuole superiori, ma anche con scuole elementari e medie perchè per noi è fondamentale che ragazze e ragazzi così giovani comprendano cos’è l’Unione europea e come opera", ha commentato Sophia Salmaso del CDE di Unife.

Sono nove, quindi, i vincitori: tre studenti e una studentessa del Dipartimento di architettura e del Dipartimento di ingegneria dell’Università di Ferrara e cinque studentesse dell’Istituto di istruzione superiore Carducci di Ferrara: Mattia Bocchi (Ingegneria elettronica ed informatica - Unife), Mattia Castrogiovanni, Daniela Olaru, Mark Coronado Haus (Architettura - Unife), Alice Bergamini, Valentina Dondi, Sara Gallone, Margherita Pivari e Sara Tafani (Carducci). Il premio consiste in un viaggio a Roma per visitare il nuovo Centro Europa Experience dedicato a David Sassoli.

Lauro Casoni