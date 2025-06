Il futuro dell’informazione. Media, politici e giustizia: "Cronaca, regole chiare"

"Questa giornata è stata l’occasione per lanciare l’idea e tentare di istituire un protocollo che ponga regole chiare e corrette nella cronaca giudiziaria in città, tra magistrati, giornalisti e avvocati". Questo il primo riscontro del seminario-convegno che si è tenuto nella sala consiliare del Comune, nell’ambito dei 130 anni dell’Associazione stampa Ferrara (AsFe). Un confronto tra politici, magistrati, avvocati e giornalisti. "Si tratta – spiegano dall’associazione – di un protocollo già adottato a Milano tra tribunale, procura, ordine avvocati e giornalisti, già testato in passato a Napoli: un accordo che possa consentire più completezza nell’informazione, dare più strumenti ai giornalisti per poter accedere agli atti fondamentali, quali ordinanze e documenti di provvedimenti non più coperti da segreto, e soprattutto nel rispetto della presunzione di innocenza e della tutela delle persone indagate".

Nel corso dei lavori, si è dibattuto sulle cosiddette leggi “bavaglio”, facendo il punto sullo stato dell’informazione giudiziaria dopo l’introduzione delle leggi che si sono susseguite in oltre vent’anni, l’ultima delle quali – approvata dal governo Meloni – contempla il divieto di pubblicazione delle ordinanze che limita il diritto-dovere di cronaca. "Leggi bavaglio? – così il senatore Alberto Balboni, tra i relatori – Non c’è nessuna legge bavaglio, il diritto di cronaca è salvaguardato perché valore costituzionale e in attuazione ai principi, ricordo, oltre il diritto di cronaca c’è anche quello alla riservatezza e la presunzione di non colpevolezza, sancita dalla direttiva europea cui ci siamo allineati e diventata presunzione di innocenza". Per Fabio Anselmo, avvocato ferrarese, "qualsiasi legge che limita il diritto di cronaca e la libertà di stampa è una legge bavaglio, quale che ne sia il motivo". Chiaro, conclude, "che bisogna avere rispetto del segreto investigativo, ma questo e i depositari del segreto investigativo sono gli organi della magistratura, sono le procure, ma tentare di limitare, di censurare e di confinare il libero esercizio in qualsiasi modo della libertà di stampa è ideologicamente dannoso".

Per Pasquale Longobucco, dell’Osservatorio deontologico Camere penali, "questi incontri sono benvenuti perché cercano di dare il focus di ognuna delle parti del ‘processo’, parti attive in quello che è il sistema giustizia in generale, compreso il processo mediatico. Ci sono punti in comune, altri non condivisi, ma l’importante è il confronto". Una cosa ha messo però tutti d’accordo, "il processo mediatico non può trasformarsi, come spesso accade, in gogna mediatica". Per Niccolò Bellettati, consigliere Ordine avvocati, "il punto in comune è quello su come veicolare informazioni, conoscenze nei processi". Il sostituto procuratore Stefano Longhi, si è soffermato sui rapporti che i magistrati debbono tenere con giornalisti: "La procura non è un ufficio stampa – risponde perentorio – forse dovrebbe dotarsi di ufficio stampa, ma non tutte ne hanno avuta disponibilità (in passato prima delle nuove norme, ndr), anche perché oggi dovrebbe essere solo il procuratore capo a tenere i rapporti con i media". Del resto, ha aggiunto, "nella stragrande maggioranza dei casi, la divulgazione di notizie riservate è un danno per l’indagine dei pm stessi" e spesso, erroneamente, "viene contestato siano loro a violare questo segreto, passando sotto banco atti", quando invece i soggetti interessati sono tanti.