Il futuro dell’istruzione: "Salvaguardare la scuola"

Il consigliere regionale e capogruppo Pd Paolo Calvano interviene sulla questione del dimensionamento scolastico, dopo la recente delibera di giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alla Scuola Isabella Conti. L’atto ha riaffermato la volontà di agire, anche per il prossimo anno scolastico, per garantire un sistema scolastico capillare ed equo, in grado di rispondere alle "esigenze reali delle comunità", confermando la posizione "critica rispetto ai criteri inizialmente imposti dal governo Meloni, che rischiavano di penalizzare fortemente il sistema educativo delle aree più fragili", tra cui le aree interne del territorio ferrarese.

"La scuola deve restare un punto di riferimento per tutte le comunità, soprattutto per quelle più periferiche e in difficoltà, come quelle delle aree interne in provincia di Ferrara – ha dichiarato Calvano –. La riforma del governo Meloni rischia di ridurre l’accesso a un’istruzione di qualità, mettendo in pericolo scuole già fragili e indebolendo l’offerta formativa nelle zone più isolate. Come gruppo assembleare del Partito Democratico non possiamo permettere che decisioni sbagliate a livello centrale compromettano il diritto all’istruzione dei nostri ragazzi".

La Regione si è posta l’obiettivo di collaborare con le comunità locali per individuare caso per caso le soluzioni migliori. "La Regione ha centrato l’obiettivo di salvaguardare le realtà scolastiche di Ferrara che sarebbero state in bilico in base ai parametri del governo – aggiunge –. In Emilia-Romagna stiamo continuando a lavorare per mantenere una rete scolastica capillare, che risponda alle necessità specifiche dei territori". ha aggiunto il capogruppo Pd.