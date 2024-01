Il futuro dell’occupazione: "Manifattura e lavoro a rischio. La politica non resti passiva"

Le parole del segretario della Fiom Cgil Stefano Bondi hanno suscitato la preoccupazione della segreteria provinciale del Pd. "Bondi – si legge in una nota firmata da Luciano Marangoni per la segreteria dem – ha lanciato un forte segnale di allarme sulle condizioni dell’industria ferrarese e sul suo futuro, sottolineando i rischi di una progressiva deindustrializzazione ed evidenziando i numerosi punti di crisi o di restringimento delle attività

produttive e i conseguenti rischi per la tenuta dell’occupazione. È interesse dell’intera collettività ferrarese e non certo solo del sindacato avere risposte chiare circa le strategie aziendali che grandi e medie aziende, come Berco, Vm, Fox Bompani hanno adottato". Di sicuro, prosegue l’esponente del Pd, "le forze politiche e le istituzioni non possono accettare passivamente politiche di semplice riduzione delle attività produttive e dell’occupazione: è quindi molto importante che la Regione continui, come ha fatto e sta facendo, a cercare soluzioni di sostegno al tessuto produttivo e di reindustrializzazione. Ciò è davvero importante, in quanto a Ferrara le aziende di media e grande dimensione sono poche e un loro ulteriore ridimensionamento non potrà che indebolire il posizionamento dell’industria ferrarese nelle filiere tecnologiche in cui pure la regione detiene posizioni di eccellenza".

Ma oltre alle criticità e ai problemi citati da Bondi, bisogna ricordare che "in una provincia in cui la manifattura è costituita in larghissima parte da pmi o microimprese, in molti casi guidate ancora da titolari che hanno raggiunto una età considerevole e nelle quali frequentemente non è garantita la continuità familiare, è a rischio una quota consistente del tessuto manifatturiero. Per difendere e fare crescere una manifattura come quella ferrarese è molto importante che il sistema istituzionale territoriale sappia esprimere una politica di offerta di servizi e di assistenza allo sviluppo che stimoli un ruolo attivo delle stesse associazioni imprenditoriali". Insomma, conclude Marangoni, "quello che davvero può fare la politica locale è cercare di creare un ambiente più favorevole all’innovazione e alla crescita del sistema manifatturiero. Il Pd è decisamente schierato su questo fronte. Quanto al Petrolchimico, il segnale di allerta lanciato da Stefano Bondi, di

un progressivo abbandono del sito ferrarese da parte delle multinazionali, costituisce un forte invito a fare diventare il tema un argomento di confronto che sfida apertamente l’intera città. Bisogna difendere con le unghie e con i denti il futuro industriale del polo chimico".