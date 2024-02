Il futuro di Forza Italia. Delegazione estense al congresso a Roma: "Motore per la libertà"

L’aria che si respira dentro il palazzo dei congressi di Roma Eur – dinanzi ad una sala gremita – è positiva e sa di nuovo, una nuova era del partito azzurro senza il presidente Silvio Berlusconi ma capace di ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante e significativo nello scenario politico, rinnavandosi nel rispetto della continuità. La delegazione in rappresentanza di Ferrara è formata da Fabrizio Toselli coordinatore provinciale, Matteo Fornasini responsabile regionale dipartimenti, Mattia Nanetti coordinatore provinciale Fig Ferrara, Bruno Baruchello, Luciano Tancini responsabile Seniores. "Dobbiamo intervenire in modo capillare nei comuni, sia quelli grandi che quelli piccoli – dichiara il segretario Antonio Tajani – in modo tale che Forza Italia abbia sempre più spazio e porti avanti le proprie idee e raccolga più risultati possibili sul territorio. Noi siamo una forza europea e rappresentiamo la casa dei moderati e di chiunque si riconosca nel popolarismo europeo e dobbiamo lavorare insieme per costruire una casa che sia più grande di quella odierna: siamo pronti a sottoscrivere accordi politici, ad aprirci alle liste civiche nel solco del partito popolare europeo".

Un partito "ricco di ottimismo e propositivo verso il futuro" con i quattro vice segretari che sono stati eletti, ovvero Roberto Occhiuto, Deborah Bergamini, Alberto Cirio e Stefano Benigni. "Come nel governo europeo e nazionale così anche a Ferrara – commentano Toselli e Fornasini –, Forza Italia, si sta dimostrando sempre più essenziale per il centro destra. Torniamo da questa due giorni con ancora più convinzione e consapevolezza che votare Forza Italia sia l’unico modo per portare avanti i valori della persona al centro della società e del sistema politico, con i suoi diritti e il suo insopprimibile sogno di libertà, e delle imprese motore economico e di sviluppo in tutti i sensi".