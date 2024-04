Il futuro di Palazzina Marfisa: "Un grande patrimonio valorizzato e fruibile nel rispetto della storia"

Gulinelli *

Una lettera inviata al vostro giornale, in relazione al futuro della Palazzina Marfisa, fornisce senz’altro un’utile occasione per condividere ed approfondire il contenuto dei progetti dell’Amministrazione che coinvolgono questo meraviglioso spazio della città. I lavori di riparazione e miglioramento post sisma della Palazzina hanno determinato necessariamente la chiusura del museo, ma in questi mesi molte sono state le attività rivolte al patrimonio in esso conservato, che da moltissimi anni non era stato oggetto di approfondite verifiche conservative. Manutenzioni e restauri hanno coinvolto tutti i dipinti e le cornici, le sculture nonché lo stemma araldico posto sul portone d’ingresso, caduto a terra frantumandosi durante un tentativo di furto nel 2017; terminati i lavori si prevede di intervenire anche sugli arredi.

Marfisa conserva mobili ed opere scelti e acquistati dal mercato antiquario da Nino Barbantini, critico d’arte e museografo ferrarese che divenne, nel corso del XVIII sec., protagonista indiscusso della vita culturale italiana. La scelta allestitiva barbantiniana è senz’altro un famoso caposaldo della storia della museografia ma forse meno noti sono i numerosi mutamenti accaduti all’allestimento nel corso del tempo, già a partire dagli anni ’50, con lo spostamento dell’arazzo della manifattura di Oudernaard a Palazzo Municipale. Significativa poi è stata la musealizzazione della maggior parte degli oggetti più piccoli (ceramiche, bronzetti, cofanetti, candelabri etc.), tutti racchiusi in teche nei primi anni Novanta.

Questi interventi si sommano a molti altri, impossibili da elencare in modo completo in queste poche righe, ma che attestano una precoce alterazione dell’originario progetto, concepito anche immaginando la Palazzina come luogo di rappresentanza istituzionale, in realtà mai utilizzato allo scopo. L’intenzione dell’Amministrazione , di cui si comprende appieno la rilevanza, sarà quello di esplicitare e valorizzare al meglio un unicum museale, offrendo una nuova leggibilità al percorso, mantenendo intatte le coordinate storiche e culturali che lo hanno prodotto. Il progetto in corso di elaborazione, potrà prevedere anche la valorizzazione di altri oggetti (ceramiche, medaglie e monete), afferenti alle collezioni civiche sia del Comune che della Fondazione Estense in dialogo con l’arredo originale.

Gli attori coinvolti: BPER Banca (proprietaria di gran parte del patrimonio, subentrata alla Cassa di Risparmio di Ferrara con cui il Comune di Ferrara siglò la convenzione del 1941 per il deposito permanente nella Palazzina), Fondazione Estense e Soprintendenza competente, stanno dialogando per la messa a punto di una proposta articolata che sarà condivisa con le associazioni culturali con le quali in questi anni abbiamo consolidato uno straordinario rapporto di collaborazione. Palazzina Marfisa in questi ultimi due anni ha ricevuto una cura ed un’attenzione inedita e dovuta all’importanza che la stessa riveste nell’ambito dei Musei di Arte Antica.

* assessore alla Cultura

del Comune di Ferrara