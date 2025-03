Il futuro di San Romano. Commercio e sviluppo, un piano per il rilancio

Un maxi piano di valorizzazione di via San Romano. Interventi sui regolamenti comunali, riqualificazione della via, incentivazione di nuovi insediamenti, sviluppo di politiche coordinate con i proprietari dei locali sfitti (e non solo) in ottica di valorizzazione del commercio, occupazione degli spazi non utilizzati e future politiche di sviluppo dell’hub urbano. Il Comune di Ferrara, nella cornice degli Hub urbani – un dossier sul quale si sta spendendo in prima persona l’assessore al Commercio, Francesco Carità che sta svolgendo un lavoro di pianificazione e coordinamento con stakeholder e associazioni di categoria – ha deciso di puntare i riflettori su una delle vie più centrali di Ferrara. Una strada dall’alterna fortuna, che però è destinata sempre di più a essere nevralgica. Per diversi ordini di ragione. Ma andiamo con ordine. Nei giorni scorsi l’amministrazione ha affidato ufficialmente l’incarico alla società Trade Lab di Milano: l’obiettivo del progetto è mettere a terra una proposta tecnica ed economica per valorizzare la via.

Per la verità, come sottolinea al Carlino l’assessore Carità "il ‘modello’ San Romano, sarà replicabile anche in altre zone della città". Insomma, si parte da lì per poi allargarsi a raggiera. E d’altra parte, già un intervento corposo in San Romano potrebbe aprire la strada a soluzioni esportabili anche in altri contesti. Fra l’altro va considerato un dato: a breve partiranno i cantieri per la riqualificazione di piazza Travaglio. A quel punto, a maggior ragione, San Romano diventerà una delle principali vie d’accesso al centro storico cittadino. Sul piano tecnico, a coordinare i prossimi passaggi dello studio – da parte del Comune – sarà il responsabile del settore Commercio, Fabrizio Magnani. Dai documenti di cui disponiamo, lo studio milanese si propone di realizzare, tra le altre cose, duecento interviste per capire su quali versanti concentrarsi.

In particolare, verranno chiesti i motivi di frequentazione (e non) della via, la logica di utilizzo della strada per merceologia, altri canali di acquisto utilizzati per merceologia, interazione e frequentazione degli altri esercizi commerciali dell’area, frequenza di utilizzo e merceologie acquistate, punti di forza e aree di miglioramento della via, altre item di indagine valutati utili dalla committenza e profilazione socio-demografica dei nuclei familiari. Alla base dello studio, ci sarà un’analisi quantitativa e qualitativa dell’offerta (per lo più commerciale) presente nella via. E, tra gli obiettivi, c’è quello di ripopolare l’area con nuovi insediamenti commerciali. Oltre a una complessiva riqualificazione. In sostanza, un’azione a 360 gradi. "Valorizzare via San Romano – commenta l’assessore Carità – rappresenta per noi un punto fondamentale, anche per individuare soluzioni replicabili in altre zone della città. Anche in virtù dell’imminente avvio della riqualificazione di piazza Travaglio grazie al progetto Atuss, San Romano sarà sempre di più una via nevralgica per lo sviluppo di Ferrara".

Il contesto operativo, come detto in premessa, è quello degli hub. Ma la scelta di avviare un focus specifico su San Romano è "strategica". "Dalle attività di somministrazione, passando per il commercio di dettaglio – così l’amministratore – grazie a questo progetto avremo modo di concentrarci a 360 gradi sulla via e, nei fatti, valorizzare tutto il circondario. Peraltro, coinvolgeremo anche i proprietari delle attività attualmente sfitte per elaborare una concertazione finalizzata a studiare politiche per il ripopolamento commerciale". Il piano, dovrà essere presentato entro giugno. Per cui, manca davvero poco.