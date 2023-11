Il futuro è servito all’istituto Brindisi. Ecco l’open day per i nuovi studenti

Trovare lavoro per gran parte degli studenti dell’istituto ’Remo Brindisi’ non è un’impresa; anzi, appena varcata la soglia della scuola, gli alunni hanno l’imbarazzo della scelta. Per chi fosse interessato a frequentare questo fiore all’occhiello della didattica oggi si terrà l’ “Open Day” all’I.I.S. “Remo Brindisi” di Lido degli Estensi. Dalle 14,30 alle 17,30 i docenti e gli studenti dell’istituto lagunare saranno pronti ad accogliere in grande

stile le famiglie ferraresi e ravennate. Sarà l’occasione per illustrare la ricca offerta formativa. Un viaggio attraverso i tre indirizzi scolastici: Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, Manutenzione e Assistenza Tecnica e Tecnico Economico Settore Turismo. Nelle ultime settimane gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado hanno iniziato, accompagnati dai loro insegnanti, a conoscere il “Remo Brindisi”; da sabato 11 l’opportunità si amplia per garantire agli studenti una scelta sempre più consapevole.

"Il nostro istituto rappresenta una grande risorsa per il nostro territorio. Negli ultimi anni il numero degli iscritti è aumentato in numero importante, segno della qualità e della varietà formativa del ’Remo Brindisi’. Voglio ringraziare tutta la comunità scolastica per le energie che sta promuovendo per valorizzare e promuovere la nostra scuola", evidenzia la dirigente scolastica Pierlia Stimolo. I successivi appuntamenti saranno: 18 novembre, 25 novembre, 2 dicembre e 13 gennaio sempre dalle 14,30 alle 17,30 in via M. M. Boiardo 10. Per informazioni telefonare 0533 327440. L’Istituto ’Brindisi’ nasce con una gestione autonoma nel 1995. La fusione in un unico Istituto “autonomo” delle tre sezioni professionali presenti e il successivo inserimento nel 2004 del Liceo Classico ad indirizzo linguistico, ha comportato per il Collegio dei Docenti un notevole sforzo progettuale tendente sia a dare un corpo unitario all’Istituto stesso, pur nella valorizzazione della specificità dei quattro indirizzi di studio, sia ad approfondire il radicamento della scuola nel territorio in cui opera. Da un lato, l’inserimento in una realtà territoriale a vocazione prettamente turisticoambientalistica e artigianale ha favorito un costante adeguamento dei profili professionali e culturali alle richieste del mondo del lavoro, ampliando le possibilità degli alunni a trovare sbocchi occupazionali adeguati alla preparazione conseguita o a proseguire la formazione in ambito universitario.