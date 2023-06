Il futuro è Young Revolution Una porta sul mondo del lavoro

In partenza la nuova edizione di Young Revolution, promosso dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Ferrara e realizzato da Laboratorio Aperto. Il progetto, che partirà lunedì 26 giugno, prevede un ciclo di lezioni rivolto a giovani dai 17 ai 30 anni desiderosi di integrare il percorso formativo con le competenze che chiede il mondo del lavoro. Durante questo percorso i partecipanti conosceranno e applicheranno nuovi strumenti per ideare e realizzare un’impresa e darle il massimo della visibilità, creando un dialogo tra teorico e pratico, con un occhio di riguardo alle soft skill dove si lavorerà individualmente sulla persona. "Questo progetto rientra in un corollario di attività che coinvolgono vari soggetti sul territorio che, gratuitamente, cercano di integrare il percorso formativo con le competenze richieste sempre in evoluzione del mondo del lavoro – dichiara l’assessore Guerrini –. Siamo ormai alla seconda edizione che ha visto il Laboratorio Aperto di Ferrara - ex Teatro Verdi centro di riferimento per il supporto alla formazione, soprattutto tecnologica, con numeri sempre crescenti. Crediamo nell’importanza di offrire queste opportunità di formazione per supportare tutti i giovani del nostro territorio, offrendo loro nuove competenze sui lavori emergenti e aiutandoli ad approcciarsi al mondo del lavoro". "Seguendo l’onda della prima edizione - ha spiegato Marco Antonio Rizzo, senior innovation officer di laboratorio aperto Ferrara – abbiamo deciso di cambiare leggermente il format, mantenendo però invariata l’efficacia. Ci saranno 4 moduli da 12 ore in cui si lavorerà su competenze. Abbiamo deciso poi di fare le lezioni in orari serali, ogni lunedì e mercoledì dalle 17 alle 20 per dare la possibilità di partecipare anche a chi lavora". I corsi, destinati a giovani dai 17 ai 30 anni, saranno gratuiti, sarà necessaria l’iscrizione e si terranno all’ex teatro Verdi, in via Castelnuovo 10.

Il primo corso a partire sarà quelo intitolato ‘Pensa. Crea. Posta. Repeat.’, corso che insegnerà come sfruttare a pieno i nuovi social del momento e come capire la metodologia per sfruttare fin da subito i nuovi trend, a seguire 10 al 19 luglio con ‘Essere o non esserci’, corso durante il quale imparare come creare un brand da zero, il logo e l’immagine ideale, ‘Non esiste una seconda prima impressione’, che si svolgerà nel mee di settembre e sarà invece incentrato sul parlare di sé, lettere motivazionali, come fare un curriculum. Infine nel mese di ottobre viene proposto ‘Sviluppare un’impresa’ che avrà in questo caso come obiettivo quello di supportare e sviluppare le idee imprenditoriali, progetti che possono aprire la strada per il futuro.

Lucia Bianchini