"Il futuro? Una città più sostenibile"

Mercoledì sera in Sala Zarri vi è stato l’incontro pubblico "Cento Sostenibile" organizzato dal comune insieme a Resistenza Terra. "Una serata molto partecipata che è stata l’occasione per raccontare il lavoro che è stato fatto, e quello che ancora dobbiamo fare, per rendere Cento una città più sostenibile – scrive il sindaco Edoardo Accorsi – Un impegno assunto sottoscrivendo un documento d’impegno con l’associazione Resistenza Terra. Tanti i progetti che stiamo portando avanti su diversi fronti: dall’efficientamento energetico del patrimonio pubblico alla mobilità sostenibile, dalla gestione del verde alla riduzione dei rifiuti, fino alla promozione di corretti stili di vita". Ed entra nello specifico. "Tra gli interventi più significativi – prosegue – la riqualificazione energetica degli impianti sportivi, la nascita della Comunità Energetica Rinnovabile, il primo piano del traffico urbano per migliorare la viabilità incentivando l’utilizzo di mezzi sostenibile, la creazione di orti urbani, una rinnovata collaborazione con le scuole e le associazioni per diffondere una maggiore consapevolezza ambientale. E tanto altro ancora. Grazie al Vice Sindaco Vito Salatiello, a Resistenza Terra, al moderatore Enrico Atti e ai tanti cittadini che hanno colto l’occasione di confrontarsi".