Il Garden Club Ferrara apre l’anno. Un incontro al Giardino del cuore

Oggi alle 16.30, nella Casa della salute Cittadella San Rocco, in Corso della Giovecca 203, incontro di apertura del nuovo anno sociale del Garden Club di Ferrara (aperto a tutti). Il sodalizio ha partecipato al progetto del ’Giardino nel Cuore’, in collaborazione con l’Associazione Vola nel Cuore, l’Ausl e privati. All’interno della cittadella di San Rocco ha curato la realizzazione di una zona verde, inaugurata a maggio 2022, con rosmarini, elicrisi, santoline, salvie, timi e altre piante, occupandosi anche della sua manutenzione. Il giardino, creato con percorsi funzionali alle esigenze riabilitative del contiguo Reparto di Neuropsichiatria infantile, è un’esplosione di colori e di profumi che lo rendono un luogo di benessere e di relazione. Per tale ragione si propone di riprendere le attività autunnali con un incontro in questo spazio. Sarà presente Monica Calamai, direttrice generale delle Aziende Sanitarie che, insieme alla presidente Paola Roncarati e alla vicepresidente Paola Cucchi, illustreranno le finalità e la fruibilità botanica del giardino terapeutico. Interverranno anche Emanuelli, dirigente medico Neuropsichiatra dell’infanzia, Marchetti, presidente Associazione ’Vola nel Cuore’, e Stefan von Prondzinski, psicopedagogista.