’Il gatto e la volpe’, ecco il grande jazz

Dopo il Jazz Club di Ferrara il territorio estense ospita nuovamente il duo Gabriele Mirabassi al clarinetto e Simone Zanchini alla fisarmonica, due artisti punto di riferimento assoluto per il jazz italiano e per la scena musicale internazionale. I due straordinari musicisti, infatti, si esibiranno all’interno della rassegna ‘Musica tra le Parole’, promossa dal Comune di Fiscaglia. L’appuntamento è per stasera alle 21, al Centro Polifunzionale di Migliarino, con ingresso libero. La serata sarà dedicata al loro primo lavoro discografico, ‘Il Gatto e la Volpe’: un disco divertente, brillante, ricco di mille spunti.