’Il gatto e la volpe’. Note jazz allo Spirito. Con un duo iconico

Mirabassi e Zanchini, Zanchini e Mirabassi: il gatto e la volpe, la volpe e il gatto. Si possono cambiare gli addendi ma il risultato rimane invariato: il jazz italiano e internazionale alla sua ennesima potenza, con una formazione di due elementi che sembrano nati per stare insieme. Saranno Gabriele Mirabassi & Simone Zanchini a inaugurare ufficialmente la stagione autunnale del Gruppo dei 10, una stagione di altissimo livello, con un parco di musicisti eterogeneo e raffinato e con un’importante novità per il pubblico: si potrà assistere ai concerti di Tutte le Direzioni in Fall anche senza partecipare alla cena. Si comincia domani sera, allo Spirito di Vigarano Mainarda, con il concerto del duo clarinetto-fisarmonica, dall’iconico titolo ’Il gatto e la volpe’. Si tratta del primo lavoro discografico di Mirabassi e Zanchini, artisti con un importante seguito in tutta Italia, due veri virtuosi dello strumento, protagonisti della scena musicale internazionale. La trasversalità musicale che contraddistingue entrambi permette loro di esprimersi con facilità da sempre sia nel mondo del jazz che in quello della musica classica. In questo duo, la goliardia dei ritmi del Sud America e la profondità pulsante del vecchio swing si mescolano alle sonorità di un jazz odierno e moderno che si esprime nello stile compositivo di entrambi. Potenza e originalità, ecco da cosa può derivare il titolo del disco: Il gatto e la volpe, la volpe e il gatto. Mirabassi & Zanchini, Zanchini & Mirabassi.

Diplomato in clarinetto nel 1986 presso il Conservatorio ’Morlacchi’ di Perugia, Gabriele Mirabassi è un autore di musica jazz. Tuttavia, nella sua carriera ha dato prova di saper spaziare tra il jazz e la musica classica, collaborando, da un lato, con numerosi artisti come Richard Galliano, Enrico Pieranunzi, John Taylor, Steve Swallow, Stefano Bollani, Stefano Battaglia, e dall’altro lato, per quanto riguarda la musica classica, non si contano le collaborazioni con artisti di spicco, fra i quali ricordiamo John Cage, Mario Brunello e Andrea Lucchesini. Inoltre ha collaborato anche in altri ambiti quali il teatro, la canzone d’autore e la danza insieme a Gianmaria Testa, Erri De Luca, Ivano Fossati, Sergio Cammariere, Mina, Giorgio Rossi, David Riondino e Marco Paolini. Fisarmonicista tra i più interessanti e innovativi del panorama internazionale, la ricerca di Simone Zanchini si muove tra i confini della musica contemporanea, acustica ed elettronica, sperimentazione sonora, contaminazioni extracolte, senza dimenticare la tradizione, sfociando così in un personalissimo approccio alla materia improvvisativa. Vanta collaborazioni con molti musicisti di fama internazionale e di differenti estrazioni, come Thomas Clausen, Gianluigi Trovesi, Javier Girotto e molti altri. L’appuntamento è per domani, allo Spirito di Vigarano Mainarda, alle ore 20:30.

f.f