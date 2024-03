Il gemellaggio, caro preside cosa ne pensa?

Il gemellaggio fra scuole come proposta didattica. Una coinvolgente e stimolante condivisione di esperienze e conoscenze raccontata dalla classe 2C dell’I.C. De Pisis di Ferrara. Nella prima puntata i reporter hanno illustrato il progetto, in questa seconda ed ultima puntata si sono cimentati con un’intervista. I giovani cronisti sono seguiti dalla professoressa Carlotta Rava.

L’intervista

"Esperienze di gemellaggio ’sotto mentite spoglie’ da sempre, nella nostra scuola". E’ quanto afferma il dirigente scolastico dell’I.C. De Pisis di Ferrara, dott. Enrico Bertoli, al quale abbiamo rivolto alcune domande, le stesse che gli alunni di Villa Verucchio hanno proposto alla dirigente scolastica dell’I.C. Pontesulmarecchia di Villa Verucchio, dott.ssa Venusia Vita, a proposito dei progetti di gemellaggio.

Che cosa pensa dei progetti di gemellaggio? Ritiene siano una valida opportunità per fare scuola?

"Il progetto è una valida opportunità – afferma il dott. Bertoli – per far conoscere ai ragazzi realtà scolastiche differenti. La nostra scuola, già da diversi anni, partecipa ad iniziative che potremmo definire simili ai progetti di gemellaggio. Ad esempio, molti alunni della nostra scuola partecipano ad iniziative quali il tutoraggio oppure i corsi musicali per chi ha scelto l’indirizzo musicale, o sportivi per chi predilige lo sport, che prevedono l’incontro e il confronto fra alunni di varie scuole a livello provinciale, regionale e anche nazionale".

"Il gemellaggio fra scuole rappresenta un’opportunità per studenti e insegnanti – afferma la dott.ssa Vita – perché attiva una modalità di apprendimento innovativa che si aggiunge alla modalità ordinaria. Innovativa, in quanto consente il confronto fra studenti con idee e pratiche didattiche alternative"

Quali sono gli aspetti positivi del gemellaggio in questione?

"Per prima cosa – continua il dott. Bertoli – avete la possibilità di confrontarvi con i vostri coetanei in modo agevole, sia attraverso gli incontri in meet, sia in presenza, grazie alle uscite didattiche che si svolgono ogni anno; poi avete l’occasione di conoscere e apprezzare la vostra realtà scolastica e cittadina per condividerla con i compagni".

La classe 2C