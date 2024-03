Il gemellaggio, una palestra di esperienze

IL GEMELLAGGIO,

UNA BELLA IDEA

Una coinvolgente condivisione di esperienze e conoscenze raccontata dalla classe 2C dell’I.C. De Pisis di Ferrara. La classe 2C prosegue le attività relative al progetto Etwinning. I giovani reporter sono seguiti dalla professoressa Carlotta Rava

Etwinning è una piattaforma pensata per i progetti di gemellaggio internazionali, ma che non esclude la collaborazione fra scuole del territorio nazionale. Le scuole che partecipano hanno la possibilità di esporre, come in una vetrina, le attività o i progetti che intendono perseguire, dando l’opportunità ad altre realtà scolastiche, magari di diverse nazionalità, di collaborare, condividendo contenuti, obiettivi e strategie educative. La nostra classe, agevolata dal fatto che la nostra insegnante di italiano è sorella dell’insegnante della scuola gemellata con noi, collabora con le classi 2E e 2H del comprensivo “Ponte sul Marecchia” di Villa Verucchio in provincia di Rimini. Il progetto di gemellaggio è iniziato nell’anno scolastico 2022/2023 e terminerà nel 2024/2025, in coincidenza con la fine del nostro percorso triennale alla scuola secondaria di primo grado. Questo diverso modo di fare scuola ci ha offerto la possibilità di conoscere un’altra realtà scolastica, confrontarci con altri coetanei, condividendo attività e contenuti delle varie discipline e di misurarci in esperienze interessanti. Oltre agli incontri in meet, a cadenza bimestrale, al termine dell’anno scolastico sono previste delle uscite didattiche nelle rispettive città e la terza in una località, per così dire, neutra, a metà strada fra Ferrara e Rimini: Bologna. Il primo incontro reale è stato a Rimini, il 28 aprile 2023. Noi, alunni della 2 C, ci siamo recati a Rimini e siamo stati guidati in visita alla città dagli alunni delle due classi di Villa Verucchio che si sono dimostrati perfetti ciceroni. Eravamo divisi in gruppi misti, abbiamo potuto conoscerci tra noi, fare amicizia, collaborando nelle attività che ci sono state proposte sulla storia della loro città e dei monumenti antichI. Anche gli incontri che vengono organizzati in Meet sono coinvolgenti perché ci consentono di affrontare gli argomenti di studio in modo un po’ diverso: studiamo ed elaboriamo i contenuti appresi in modo il più possibile attrattivo per i compagni che ci seguono in videoconferenza. Rimaniamo sempre strabiliati dalle presentazioni che i nostri amici di Villa Verucchio realizzano per esporre gli argomenti che trattiamo insieme, siamo anche spronati a migliorare e a perfezionare i nostri prodotti cartacei o digitali. Gli incontri fra le classi, a distanza e in presenza, sono un ottimo modo per noi ragazzi per conoscere altre realtà scolastiche, condividere conoscenze ed esperienze, confrontandoci tra noi.