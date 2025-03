Il gender gap nel mondo accademico: "Condizioni per la crescita professionale"

La rettrice Laura Ramaciotti è intervenuta ieri all’iniziativa "L’Italia delle donne. Storie invisibili di donne incredibili", organizzata dalla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella, che si è tenuta al Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo a Roma. Al centro del suo intervento il gender gap nel mondo accademico, la partecipazione femminile nel mercato del lavoro e l’impegno dell’Università di Ferrara per abbattere le barriere, valorizzando i talenti femminili. Ramaciotti ha evidenziato la necessità di promuovere la parità di genere e creare condizioni favorevoli per la crescita professionale delle giovani donne, sottolineando la necessità di un cambiamento culturale. Ha poi sottolineato come la riduzione delle differenze di genere nel mercato del lavoro possa portare a una crescita economica, aumentando la produttività e il Pil, soffermandosi anche sulle percentuali positive dell’Ateneo in merito alle laureate Stem.