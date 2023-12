Il generale Vannacci ospite domenica all’Astra. Presenterà il libro ’Il mondo al contrario’

Domenica alle 17.30 (registrazione dei partecipanti alle 17) presso la sala convegni dell’Hotel Astra, in viale Cavour 55, si terrà la presentazione del volume “Il mondo al contrario” di Roberto Vannacci (nella foto). In considerazione dell’elevato interesse riscontrato e delle numerose richieste di partecipazione, l’ingresso, fino a capienza della sala, avverrà esclusivamente su prenotazione, che dovrà essere effettuata in orario d’ufficio al numero 353-4626506.

"L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – è organizzata da Ferrara Cambia, che sin dalla sua nascita, ha aperto le proprie porte ad autori diversi, organizzando iniziative su svariati ambiti, dalla medicina allo sport, dalla letteratura alla politica, dalla salute alla storia. L’Associazione crede fermamente che la diversità di opinioni e la promozione di un dialogo aperto ascoltando prospettive e opinioni diverse, favoriscano sempre una comprensione più ampia delle questioni. Con questa iniziativa intende fornire , senza esprimere un giudizio, un contributo alla conoscenza di un caso editoriale che ha recentemente catalizzato l’attenzione nazionale. Conoscere per capire. Questo lo spirito dell’iniziativa – una occasione di dialogo e di discussione – affinché ciascuno possa poi effettuare le proprie valutazioni su importanti questioni sociali e politiche e su argomenti attuali e di rilevanza sociale.