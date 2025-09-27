Il genio di Antonioni a 50 anni da ’Professione reporter’

Ferrara celebra l’anniversario della nascita di Michelangelo Antonioni con una serie di iniziative in onore del grande regista: domani e lunedì lo Spazio Antonioni sarà eccezionalmente aperto con ingresso gratuito, invitando il pubblico a entrare nell’universo creativo del cineasta. Sarà questa l’occasione anche per ricordare i 50 anni dall’uscita di Professione: reporter, il film con Jack Nicholson e Maria Schneider che ha consegnato alla storia del cinema uno dei piani-sequenza più celebri al mondo. Lunedì, in Sala Estense, una masterclass del noto direttore della fotografia Luciano Tovoli, collaboratore storico di Antonioni. L’incontro, dal titolo In viaggio con il maestro. Luciano Tovoli racconta Michelangelo Antonioni, ripercorrerà il lungo sodalizio tra i due artisti, dal primo incontro in occasione del documentario Chung-Kuo, Cina, alla fondamentale collaborazione in Professione: reporter fino alle sperimentazioni elettroniche nel film Il mistero di Oberwald, unica incursione televisiva del regista. Dalle 21, sempre in Sala Estense, è in programma la proiezione del capolavoro del 1975, in collaborazione con Arci Ferrara, dove l’esperienza straniante del deserto, già sperimentata con Zabriskie Point, si ripresenta amplificata nel continente africano, come preludio a una impossibile fuga da sé. Il protagonista-reporter, interpretato da Jack Nicholson, vive il fallimento di ogni tentativo di conoscere la realtà e s’illude di poter cambiare identità assumendo quella di un uomo d’affari trovato morto. La dimensione desertica, priva di punti di riferimento, diviene sublime metafora di un mondo sempre più indecifrabile. Il film, elogiato da Roland Barthes e Federico Fellini, è considerato una delle opere di Antonioni più attuali. La serata sarà introdotta dall’assessore alla Cultura Marco Gulinelli e da Enrica Fico Antonioni.

"Anche quest’anno – spiegano – siamo felici di celebrare l’anniversario della nascita di Antonioni, alla presenza della moglie Enrica, con una serie di appuntamenti per riscoprire e apprezzare il suo straordinario genio. Insieme al compleanno del regista ricordiamo uno dei suoi capolavori, a 50 anni dalla sua uscita nelle sale: Professione: reporter. La masterclass del famoso direttore della fotografia Luciano Tovoli e la proiezione del film alla Sala Estense saranno l’occasione per immergerci nell’universo estetico del cineasta, considerato “il maestro del cinema moderno”". Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.