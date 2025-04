Il genio di Kurosawa. Tornano a nuova vita quei film capolavoro

Due capolavori restaurati in 4K: Kurosawa torna sul grande schermo. Al Cinema Boldini in Sala Estense arrivano “Vivere” e “Cane randagio”. La proiezione oggi e domani, in lingua originale con sottotitoli italiani. Due notti di grande cinema d’autore al Cinema Boldini in Sala Estense. Oggi e domani, alle 21, tornano sul grande schermo – in versione restaurata 4K – due pietre miliari del cinema giapponese firmate Akira Kurosawa, nell’ambito del progetto Il Cinema Ritrovato al cinema a cura della Cineteca di Bologna.

Oggi viene proiettato Vivere (Ikiru, 1952). Considerato da molti il vero capolavoro morale di Kurosawa, Vivere racconta la storia di Kanji Watanabe (interpretato da un magistrale Takashi Shimura), burocrate silenzioso che, dopo una diagnosi terminale, decide di dare un senso agli ultimi mesi della sua vita. Una parabola umanissima sulla dignità, il tempo che scorre e la possibilità di lasciare un segno, capace di fondere introspezione, critica sociale e una messa in scena di rara potenza emotiva. Mai distribuito in Italia fino a oggi, arriva finalmente in sala nella sua versione restaurata in 4K. Domani sarà la volta di Cane randagio (Nora Inu, 1949). Un noir vibrante, sospeso tra tensione e realismo, ambientato nella Tokyo postbellica.

Protagonista è un giovane poliziotto (Toshiro Mifune, alla sua prima collaborazione con Kurosawa) a cui viene rubata la pistola d’ordinanza: nel tentativo di recuperarla, si addentra nei bassifondi della città in una caccia che diventa anche ricerca di sé. Diretto con ritmo serrato e un occhio lucido sulla società del dopoguerra, Cane randagio è molto più di un poliziesco: è il ritratto di un Paese in bilico tra colpa e redenzione. Entrambi i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli italiani, nella loro versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. Le proiezioni iniziano alle 21 (apertura porte 20,30). Prezzi: Intero 7 euro, ridotto 5 euro (tesserati Arci e Cgil, studenti e personale dell’Università di Ferrara, Conservatorio G. Frescobaldi, Blow-up Academy, over60 e under12). Prevendita (+1,00€ ddp) vivamente consigliata su BoxerTicket. Il Cinema Boldini in Sala Estense è un progetto di Arci Ferrara, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Comune di Ferrara, Università degli Studi di Ferrara, Conservatorio G. Frescobaldi, Cgil Ferrara e Blow-up Academy.