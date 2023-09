Il genio di Leonardo, letture per bambini

Riprendono alla biblioteca Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320) i pomeriggi dedicati alla lettura di ‘Belle storie’ per i più piccoli. Il primo appuntamento è in agenda per oggi alle 17, in compagnia della lettrice volontaria Sara che proporrà ai piccoli ascoltatori la storia ‘Leonardo il matematico dell’arte’, utilizzando il metodo di lettura giapponese ‘kamishibai’.