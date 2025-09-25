"Il gesto di Altieri? Solleva dubbi sulla maggioranza"

A Vigarano Mainarda, sulle dimissioni dalla Lega, ridando indietro la tessera, del consigliere comunale di maggioranza Fabio Altieri si è fatta sentire anche l’opposizione. "Non sono passate inosservate e sollevano dubbi legittimi sulla reale compattezza di questa maggioranza – dice Emanuele Plebiscito - anche alla luce del sottile riferimento al considerevole numero di preferenze da lui raccolto che "qualcuno" sembrerebbe aver dimenticato. Ad Altieri va la mia stima per la decisione di rimanere nel Consiglio evidenziando un alto senso del dovere e della responsabilità e l’auspicio che possa favorire la ricerca di una maggiore collaborazione con le opposizioni". E’ Agnese De Michele poi, che parla di "una scelta non semplice che richiede coraggio e senso di responsabilità" ma anche "gesto che apre inevitabilmente riflessioni sul clima politico locale e sugli equilibri interni alla maggioranza" dicendo anche che la scelta di Altieri "segna un passaggio non di poco conto per la scena politica locale". Infine Olao Guidetti: "Siamo rimasti sorpresi non avendone avuto nessuna avvisaglia. Però ci pare abbastanza chiaro, almeno dalle dichiarazione di Altieri, che il problema sia in seno al partito di provenienza, la Lega, ed ad una probabile diversità di vedute ma non legato al Consiglio Comunale in se stesso".