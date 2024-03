Il ghetto ebraico approda su Rai3. Protagonista a ‘Passato e presente’

Ferrara e la storia del suo ghetto saranno al centro della nuova puntata di ‘Passato e Presente’, condotto dal giornalista Paolo Mieli, che andrà in onda oggi su Rai3 alle 13.15 e in replica su Rai Storia la sera alle 20.30. Il programma di approfondimento storico quotidiano prodotto da Rai Cultura si propone di raccontare i grandi e piccoli eventi e i personaggi che hanno segnato la storia del mondo in tutte le epoche per fornire strumenti di conoscenza del tempo in cui viviamo. A partire dal XIII secolo, a Ferrara si insedia una comunità ebraica che conosce la sua epoca d’oro durante il ducato degli Este, in particolare con il governo di Ercole I che accoglie gli ebrei della diaspora spagnola e portoghese dopo il decreto dell’Alhambra del 1492 e la cacciata degli ebrei dalla penisola iberica. Una storia che sarà ripercorsa da Paolo Mieli e dalla professoressa Chiara Mercuri – anche grazie a immagini fornite dall’Archivio di Stato – a ‘Passato e Presente’. A impreziosire la puntata, gli interventi della storica e architetta, Laura Graziani Secchieri e del direttore del Meis, Museo dell’ebraismo e della Shoah, Amedeo Spagnoletto, mentre verranno mostrati per la prima volta i volumi relativi alla Bibbia Spagnola e il primo volume dell’Enciclopedia ebraica, entrambe realizzate a Ferrara conservate alla biblioteca comunale Ariostea. In città la comunità ebraica, pienamente integrata, diventa un forte elemento di sviluppo economico, protagonista della vita culturale e scientifica. La città diventa per gli ebrei il porto sicuro.